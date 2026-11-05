El Consejo apura la herencia

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó juramento a Marcelo Gallo Tagle, Paula Castro y Gabriela Vázquez, los tres magistrados que integrarán formalmente el Consejo de la Magistratura en representación del estamento de los jueces a partir del próximo 18 de noviembre
El acto protocolar se desarrolló en paralelo a una intensa actividad política y reglamentaria en el seno del cuerpo, donde la actual conformación busca sellar acuerdos transversales antes de que se concrete la renovación general del esquema que seguirá encabezado por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti
Entre las coberturas más relevantes figura el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, con competencia electoral, junto a cinco vocalías en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal
. A su vez, se destrabaron concursos para las cámaras federales de apelaciones de La Plata, Rosario, Comodoro Rivadavia y Posadas, además de una vacante en la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico .
En ese marco de transición, la Comisión de Selección del organismo aprobó un paquete masivo de 71 dictámenes de concurso que involucran a 296 postulantes en carrera
La nómina de ternas votadas abarca cargos neurálgicos de la estructura tribunalicia tanto a nivel federal como ordinario
El acuerdo incluyó además postulantes para tribunales orales federales radicados en Corrientes, La Plata, Salta, Tucumán y La Pampa, sumados a dos vacantes en los tribunales de juicio del fuero penal económico porteño
El dictamen contó con el respaldo de un arco representativo conformado por la presidenta de la comisión, Fernanda Vázquez, los legisladores Gonzalo Gabriel Roca y Vanesa Siley, los magistrados Diego Barroetaveña, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, los abogados Alberto Maques, Jimena De la Torre y César Grau, los consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, y el representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola
Con las notificaciones en curso para la asunción de los representantes de la abogacía y a la espera de las definiciones de las cámaras legislativas, las ternas quedaron formalmente a disposición del plenario para su elevación al Poder Ejecutivo antes de que asuman las nuevas autoridades
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