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Consejo de la Magistratura
Transición institucional

El Consejo apura la herencia

A escasos días del recambio integral del cuerpo colegiado, la Comisión de Selección destrabó más de 70 concursos claves para cubrir vacantes en fueros federales y nacionales de todo el país. El paquete de despachos coincidió con la jura en el Palacio de Tribunales de los magistrados electos que asumirán el próximo 18 de noviembre, en una carrera contra reloj para "dar respuesta al conflicto de las vacantes".

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó juramento a Marcelo Gallo Tagle, Paula Castro y Gabriela Vázquez, los tres magistrados que integrarán formalmente el Consejo de la Magistratura en representación del estamento de los jueces a partir del próximo 18 de noviembre.

El acto protocolar se desarrolló en paralelo a una intensa actividad política y reglamentaria en el seno del cuerpo, donde la actual conformación busca sellar acuerdos transversales antes de que se concrete la renovación general del esquema que seguirá encabezado por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

Entre las coberturas más relevantes figura el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, con competencia electoral, junto a cinco vocalías en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. A su vez, se destrabaron concursos para las cámaras federales de apelaciones de La Plata, Rosario, Comodoro Rivadavia y Posadas, además de una vacante en la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

En ese marco de transición, la Comisión de Selección del organismo aprobó un paquete masivo de 71 dictámenes de concurso que involucran a 296 postulantes en carrera. La ofensiva administrativa busca dar respuesta a la parálisis estructural que atraviesa el Poder Judicial de la Nación por la falta de designaciones definitivas, destrabando expedientes que en algunos casos acumulaban demoras y postergaciones que se remontaban al año 2019.

La nómina de ternas votadas abarca cargos neurálgicos de la estructura tribunalicia tanto a nivel federal como ordinario. Entre las coberturas más relevantes figura el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, con competencia electoral, junto a cinco vocalías en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. A su vez, se destrabaron concursos para las cámaras federales de apelaciones de La Plata, Rosario, Comodoro Rivadavia y Posadas, además de una vacante en la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

El acuerdo incluyó además postulantes para tribunales orales federales radicados en Corrientes, La Plata, Salta, Tucumán y La Pampa, sumados a dos vacantes en los tribunales de juicio del fuero penal económico porteño. El avance también alcanzó a los juzgados nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, abarcando 16 vacantes en el fuero civil ordinario, diez en juzgados de familia, cuatro en materia de seguridad social, cuatro en el fuero comercial, ocho en el fuero criminal y correccional y dos en juzgados de ejecución penal.

El dictamen contó con el respaldo de un arco representativo conformado por la presidenta de la comisión, Fernanda Vázquez, los legisladores Gonzalo Gabriel Roca y Vanesa Siley, los magistrados Diego Barroetaveña, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, los abogados Alberto Maques, Jimena De la Torre y César Grau, los consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, y el representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola.

Con las notificaciones en curso para la asunción de los representantes de la abogacía y a la espera de las definiciones de las cámaras legislativas, las ternas quedaron formalmente a disposición del plenario para su elevación al Poder Ejecutivo antes de que asuman las nuevas autoridades.

Aparecen en esta nota:
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