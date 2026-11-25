La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que una sociedad anónima no está habilitada para recurrir un auto de sobreseimiento en su condición de víctima, al considerar que esa facultad queda reservada a las personas físicas.

El tribunal rechazó el recurso de queja interpuesto por el apoderado de la firma contra la decisión de primera instancia que le había denegado la apelación.

El caso llegó a la Cámara cuando el abogado de una empresa cuestionó el sobreseimiento dictado a favor de dos personas. Previamente, la misma Sala había confirmado el rechazo del pedido de la compañía para ser tenida como parte querellante. En esta oportunidad, el tribunal debió analizar si, aun sin esa calidad, la firma podía impugnar el sobreseimiento en carácter de víctima.

La interpretación se apoya en el artículo 2 de la ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, y en doctrina especializada que distingue el concepto de víctima de las personas jurídicas.

Para resolver, los jueces se apoyaron en el régimen vigente a partir de la ley 27.482 y en lo dispuesto por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

Según el artículo 80, inciso “h”, la víctima puede requerir la revisión de la desestimación, el archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad y el sobreseimiento postulado por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el tribunal precisó que esa legitimación alcanza únicamente a las personas físicas que hayan sido indiciariamente afectadas en sus derechos por una conducta delictiva, en particular aquellas que sufrieron violencia física o psíquica, sufrimiento moral o perjuicio económico.

La interpretación se apoya en el artículo 2 de la ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, y en doctrina especializada que distingue el concepto de víctima de las personas jurídicas.

En consecuencia, la Sala concluyó que las sociedades comerciales no pueden ser consideradas víctimas a estos efectos y, por tanto, carecen de la facultad de recurrir el auto de sobreseimiento.

El fallo rechazó la queja y dejó constancia de que se alcanzó la mayoría exigida por el artículo 24 bis del Código Procesal Penal de la Nación, con la firma de Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López.

La decisión se inscribe en el proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal y en la delimitación de los derechos de las víctimas en el sistema acusatorio.