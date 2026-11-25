En los próximos días finalizarán los trabajos de adecuación de un espacio destinado a la realización de juicios por jurados populares, ubicado en la planta baja del edificio de Tribunales de Paraná, provincia de Entre Ríos. Se invirtieron 72,2 millones de pesos. El proyecto fue desarrollado por la Dirección de Arquitectura Judicial, con el asesoramiento de la Oficina de Juicio por Jurados, y comprendió la adecuación del espacio para su funcionamiento como sala de juicio por jurados, contemplando las distintas áreas necesarias para el desarrollo de las audiencias, la participación de las partes y la ubicación del jurado. Asimismo, el salón, al que se le otorgó una superficie de 83 m2, podrá utilizarse también para las audiencias de selección de jurados, instancia en la que se determina la integración del cuerpo de ciudadanos que tendrá a su cargo el juzgamiento.