Por: Cindy

Monzón

Por: Cindy

Monzón

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) presentó un informe especial que examina la evolución de las situaciones de violencia a lo largo de las distintas etapas de la vida de las mujeres.

Según los datos de 2025, entre quienes denunciaron violencia ejercida por parejas o exparejas, el 35% registraba antecedentes de violencia en sus familias de origen y el 54% en parejas anteriores.

Del lado de los denunciados, el 68% había sufrido violencia en su infancia y el 79% la había ejercido contra parejas previas.

El estudio, elaborado a partir de los registros de la sede de Lavalle 1250, en la Ciudad de Buenos Aires, señala que la violencia doméstica experimentada durante la niñez se asocia con una mayor probabilidad de padecerla en etapas posteriores.

Entre otros hallazgos, el período promedio más prolongado de maltrato (7,2 años) se identificó en los casos en que los denunciados registraban agresiones previas hacia parejas anteriores. El seguimiento longitudinal entre 2008 y 2025 identificó a 377 mujeres que, tras ser registradas inicialmente como víctimas de maltrato infantil, volvieron a ser asistidas en la adultez por violencia de pareja o expareja.

La exposición o el maltrato temprano constituye un factor de riesgo significativo para sufrir violencia por parte de la pareja en la edad adulta.

El informe detalla el vínculo con la persona denunciada según la etapa vital. En la niñez, los maltratos provienen principalmente de los progenitores (81%).

En la adolescencia y juventud, aunque prevalecen los progenitores (37%), cobran relevancia las agresiones cometidas por parejas o exparejas (32%). En la edad adulta, las parejas o exparejas constituyen los principales agresores (74%), mientras que entre las mujeres de 60 años o más las denuncias se dirigen mayoritariamente hacia sus propios hijos o hijas (53%).

El análisis de los niveles de riesgo corrobora que la exposición previa a entornos violentos incrementa la gravedad de las situaciones.

Cuando existen antecedentes de violencia en la familia de origen de la víctima, las evaluaciones de riesgo altísimo o alto alcanzan el 33% (frente al 25% en ausencia de ese antecedente). También se registran mayores proporciones de violencia física (53% contra 48%), amenazas de muerte (21% contra 17%) y violencia ambiental (36% contra 32%).

Si el antecedente está en la familia de origen del denunciado, el riesgo altísimo o alto sube al 35% (frente al 21%). En este grupo se observan mayores índices de amenazas de muerte (23% contra 14%), violencia física (55% contra 47%) y violencia ambiental (37% contra 32%).

Cuando la víctima registra violencia en parejas anteriores, el riesgo altísimo o alto se ubica en el 32% (frente al 22%), con incrementos en violencia física (52% contra 46%), sexual (10% contra 6%) y ambiental (35% contra 31%). Si el denunciado tiene antecedentes con parejas previas, el riesgo altísimo o alto llega al 31% (frente al 17%), con una diferencia de 15 puntos en violencia física (53% contra 38%).

También se elevan las amenazas de muerte (20% contra 12%), la violencia ambiental (35% contra 28%) y la económica o patrimonial (37% contra 32%).

Entre otros hallazgos, el período promedio más prolongado de maltrato (7,2 años) se identificó en los casos en que los denunciados registraban agresiones previas hacia parejas anteriores. El seguimiento longitudinal entre 2008 y 2025 identificó a 377 mujeres que, tras ser registradas inicialmente como víctimas de maltrato infantil, volvieron a ser asistidas en la adultez por violencia de pareja o expareja.

En el mismo período se identificó a 76 varones que figuraron como víctimas de maltrato durante la niñez o adolescencia (con un promedio de 13 años al momento del registro) y que, más adelante (con un promedio de 22 años), fueron denunciados por agresiones hacia sus parejas o exparejas.

Entre 2008 y 2025, la OVD atendió un total de 167.755 presentaciones por violencia doméstica. Entre 2020 y 2025, los equipos interdisciplinarios abordaron 56.894 situaciones que involucraban como afectadas a niñas y mujeres, con un promedio de 9.482 evaluaciones anuales y una tendencia interanual ascendente.