La ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Camila Banfi Saavedra, destacó la necesidad de desarrollar un modelo provincial de intervención en materia penal juvenil que incorpore herramientas de justicia restaurativa, la reparación a las víctimas y un abordaje integral de los adolescentes en conflicto con la ley.

Ese será uno de los objetivos del trabajo que se realizará a partir de las conclusiones de las jornadas de capacitación desarrolladas durante los primeros días de noviembre en Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel.

Las actividades sobre “Prácticas restaurativas con adolescentes en los procesos penales” fueron organizadas por la Escuela de Capacitación Judicial del STJ, en conjunto con organismos de la Defensa Pública y las Asesorías de Menores.

Como resultado de las capacitaciones, se prevé conformar una mesa de trabajo que reúna las conclusiones y propuestas elaboradas por los distintos operadores judiciales. Ese material será puesto a disposición del pleno del Superior Tribunal de Justicia para analizar las modalidades de intervención más adecuadas.

El propósito fue fortalecer las herramientas de intervención de los operadores judiciales ante los desafíos que plantea el nuevo régimen penal juvenil.

La capacitación incluyó una primera instancia virtual, con participación de jueces penales, defensores, asesores de familia e integrantes del funcionariado judicial de toda la provincia, seguida de talleres presenciales destinados a intercambiar experiencias y elaborar propuestas concretas.

Banfi recordó que la provincia cuenta con una trayectoria de dos décadas de aplicación de disposiciones específicas para adolescentes dentro de su Código Procesal Penal y consideró necesario aprovechar esa experiencia.

“La idea es tener un modelo que sea para Chubut, porque si nosotros adherimos a leyes nacionales no estamos tampoco en la línea que establece nuestro Código, en la línea que se viene trabajando en la provincia, que es muy rica y que hemos avanzado bastante”, sostuvo.

La ministra señaló que el nuevo escenario normativo exige pensar respuestas diferenciadas según la gravedad de los delitos y las circunstancias particulares de cada adolescente. Aclaró que la incorporación de prácticas restaurativas no supone eliminar las responsabilidades penales ni los controles judiciales previstos por la legislación.

“Esto no implica que no va a haber punibilidad porque obviamente tienen que pasar por el control de detención con el juez penal”, explicó. Consideró necesario “empezar a pensar en otros dispositivos para abordar a esos jóvenes, a esas violencias”, teniendo en cuenta también a las víctimas de los delitos.

Banfi advirtió sobre la necesidad de atender situaciones de adolescentes de 14 años que se encuentran desvinculados del sistema educativo, alejados de sus familias de origen o sin adultos responsables que acompañen su desarrollo.

“La sola imputación no trae una solución”, afirmó, al explicar que el trabajo deberá contemplar tanto la reparación a las víctimas como la situación personal y social del adolescente. “Estamos en un desafío muy grande”, reconoció.

Como resultado de las capacitaciones, se prevé conformar una mesa de trabajo que reúna las conclusiones y propuestas elaboradas por los distintos operadores judiciales. Ese material será puesto a disposición del pleno del Superior Tribunal de Justicia para analizar las modalidades de intervención más adecuadas.