La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la condena por la falta de registración laboral de una trabajadora, en el marco de la causa “Vasold, Vanesa Soledad c/ MPV Construcciones S.R.L. y otros s/ despido”.

El expediente llegó a la Alzada luego de que las demandadas cuestionaran la existencia de una relación laboral y la condena por daños y perjuicios. La trabajadora había ingresado en agosto de 2016 y se desempeñaba en tareas de supervisión, capacitación de vendedores y cierre de operaciones inmobiliarias, sin estar registrada.

Las empresas sostenían que el vínculo era comercial y que la mujer trabajaba como vendedora independiente, bajo la modalidad de comisiones. Sin embargo, los testimonios de antiguos compañeros permitieron acreditar que cumplía funciones bajo las órdenes de los responsables de las firmas, quienes organizaban las tareas, controlaban los horarios y establecían los objetivos de venta.

En ese sentido, el juez Gabriel de Vedia, cuyo voto contó con la adhesión de Diego Fernando Manauta, sostuvo que la trabajadora prestaba servicios dentro de una estructura empresarial ajena y bajo subordinación. “La relación comercial aludida no coloca a la demandante en la posición de empresaria”, afirmó la sentencia.

Para el magistrado laboral, quedó demostrado que lamujerrealizaba una prestación personal a cambio de una remuneración, dentro de una organización que no le pertenecía y sometida al poder de dirección de las empleadoras. Por eso, consideró que correspondía aplicar los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, más allá de la denominación comercial que las partes hubieran utilizado.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la reparación integral de los daños ocasionados por el empleo clandestino. La sentencia de primera instancia había fijado una indemnización equivalente a 16 salarios mensuales: 12 correspondientes al daño material y cuatro al daño moral.

Las demandadas cuestionaron esa condena, pero De Vedia propuso confirmarla. En su análisis, recordó que las Leyes 24.013 y 25.323 tuvieron como finalidad combatir el empleo no registrado y sancionar las conductas de los empleadores que omitían inscribir correctamente los vínculos laborales.

“Acreditada la clandestinidad del vínculo laboral, el daño producido a la actora”, sostuvo el camarista, corresponde que sea reparado, particularmente frente al incumplimiento doloso y la continuidad en el tiempo de la conducta indebida.

El voto incorporó además una referencia al papa León XIV y a su encíclica Magnifica Humanitas. El magistrado recordó las palabras pronunciadas por el Pontífice durante un encuentro con el mundo laboral realizado el pasado 9 de noviembre de 2026 en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.

De Vedia también recuperó las reflexiones del Papa sobre la dignidad del trabajo humano, al que consideró mucho más que un instrumento productivo o una mercancía: “una expresión inherente de la dignidad humana y el camino habitual hacia la realización personal y el sostén familiar”.

En aquella oportunidad, León XIV señaló que “el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de un juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo”.

De Vedia también recuperó las reflexiones del Papa sobre la dignidad del trabajo humano, al que consideró mucho más que un instrumento productivo o una mercancía: “una expresión inherente de la dignidad humana y el camino habitual hacia la realización personal y el sostén familiar”.

En esa línea, el camarista también citó al papa Francisco, quien había convocado a los jueces a combatir la indiferencia y ofrecer soluciones concretas frente a las situaciones de sufrimiento humano. Para el magistrado, la función judicial exige una actuación comprometida frente a las estructuras que generan exclusión y clandestinidad laboral.

Por último, la Sala confirmó la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de dos socios gerentes. De Vedia consideró acreditado que ambos impartían órdenes a la trabajadora y participaban activamente en la organización y gestión de las empresas.