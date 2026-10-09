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Superior Tribunal Provincial / Abogados

Llegan las licencias para abogados y procuradores

La Corte de Santa Fe pondrá en marcha desde el 13 de octubre un registro de licencias de abogados y procuradores. Los Colegios de Abogados deberán informar sobre las licencias concedidas, con firma digital. Los detalles de la medida.

(kbolbik149668| vecteezy.com)

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe implementará a partir del 13 de octubre un registro de licencias para abogados y procuradores que actúen en procesos judiciales de la provincia.

El sistema, dispuesto en cumplimiento de la Ley 14.483, obliga a los colegios de las cinco circunscripciones a informar cada licencia concedida y publica esos datos en el sitio del Poder Judicial.

El comunicado emitido por la Suprema Corte precisó que los Colegios de Abogados y de Procuradores de las cinco Circunscripciones Judiciales deberán remitir las comunicaciones de las licencias concedidas a la casilla institucional licenciasdeabogados@justiciasantafe.gov.ar, con firma digital. 

La comunicación al registro no reemplaza el aviso que el propio profesional debe hacer en cada expediente.

El comunicado emitido por la Suprema Corte precisó que los Colegios de Abogados y de Procuradores de las cinco Circunscripciones Judiciales deberán remitir las comunicaciones de las licencias concedidas a la casilla institucional licenciasdeabogados@justiciasantafe.gov.ar, con firma digital. 

Cada comunicación deberá incluir nombre y apellido del profesional, número de matrícula y fecha de inicio y fin de la licencia.

Para unificar las presentaciones, la Corte puso a disposición de los colegios un formulario modelo.

El registro no opera solo. “Respecto al impacto de la licencia en relación al ámbito jurisdiccional, serán los matriculados quienes deberán comunicar expresamente la licencia en las actuaciones en las que intervengan, a fin de que dicha circunstancia sea tenida en cuenta, a los efectos procesales que pudieran corresponder”, indicó el texto.

Es decir: el colegio informa a la Corte, pero el profesional tiene que dejar constancia en cada causa en la que interviene si quiere que la licencia se compute en los plazos y en los actos de ese expediente.

Las licencias comunicadas a la Secretaría de Gobierno serán publicadas en una nueva sección del sitio web del Poder Judicial. 

Esos datos permanecerán disponibles por un año calendario desde la finalización de la licencia y después serán eliminados de forma automática.

Hasta que el sistema de comunicación y publicidad esté en funcionamiento, rige un esquema transitorio. En esa etapa, los colegios deberán comunicar las licencias otorgadas a la Secretaría de Gobierno, en las mismas condiciones, por correo electrónico a la casilla institucional. 

Aparecen en esta nota:
Santa Fe abogados procuradores registro Colegio de Abogados STJ
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