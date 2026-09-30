Un día para la prevención

En el marco de las actividades de concientización por el denominado Octubre Rosa, el Poder Judicial de Río Negro recordó la vigencia de una licencia especial destinada a facilitar los controles preventivos de cáncer de mama.

El beneficio permite a las trabajadoras acceder a un día de licencia laboral para realizarse estudios médicos vinculados con la detección de esta enfermedad.

La medida fue implementada en 2025 a través de la Resolución N° 914/2025 y tiene como objetivo facilitar el acceso a los controles anuales y favorecer la detección temprana del cáncer de mama. Según se informó, la licencia no está limitada al mes de octubre, sino que puede utilizarse en cualquier momento del año.

La licencia busca facilitar que las trabajadoras puedan incorporar esos estudios a sus controles de salud sin que la jornada laboral constituya un obstáculo.

El permiso contempla específicamente la realización de una mamografía y/o una ecografía mamaria. Para acceder a la licencia, las trabajadoras deben presentar posteriormente la constancia que acredite la realización del estudio correspondiente.

La iniciativa fue impulsada por la Oficina de Derechos Humanos y Género y la Gerencia de Gestión Humana del Poder Judicial rionegrino.

De acuerdo con los datos difundidos, en ese ámbito trabajan más de 1.740 mujeres, que representan aproximadamente el 66% de la planta total de personal. De esta manera, la medida alcanza a una parte significativa de quienes integran el organismo.

La implementación de la licencia se inscribe en las acciones destinadas a promover la prevención y el diagnóstico temprano. En este sentido, la conmemoración de Octubre Rosa funciona como una instancia de sensibilización, aunque los controles médicos no se circunscriben a ese período.

Desde el Poder Judicial remarcaron precisamente esta diferencia: mientras Octubre Rosa concentra durante un mes distintas campañas de concientización, los controles preventivos pueden realizarse durante todo el año.

La licencia busca facilitar que las trabajadoras puedan incorporar esos estudios a sus controles de salud sin que la jornada laboral constituya un obstáculo.

La disposición representa, en ese sentido, una medida específica dentro del ámbito laboral para promover el acceso a estudios preventivos. Su alcance y utilización dependen de las condiciones establecidas por la normativa interna, incluida la presentación de la documentación que certifique la realización de los estudios.