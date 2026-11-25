El gobierno de la provincia de Córdoba envió a la Legislatura provincial, presidida por Myrian Prunotto, un proyecto orientado a fortalecer la independencia, la transparencia y la estabilidad de la Justicia de Paz mediante reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (8435) y a la Ley de Proceso de Selección de Jueces de Paz (9449).

La iniciativa lleva las firmas del gobernador Martín Miguel Llaryora, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián María López, y el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Córdoba. De acuerdo con los fundamentos del mensaje remitido a la Legislatura, la reforma apunta a que el orden de mérito elaborado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz deje de ser una opción facultativa y pase a tener carácter vinculante para el Ejecutivo al momento de pedir el acuerdo legislativo.

El texto sostiene que el orden de mérito "será vinculante para el Poder Ejecutivo Provincial y deberá ser aplicado sin alteraciones a los fines del nombramiento con acuerdo de la Legislatura, conforme a lo dispuesto por el artículo 169 de la Constitución Provincial".

También plantea modificar el artículo 39 de la Ley 8435 para que los jueces de paz designados bajo el mecanismo de concurso público adquieran la inamovilidad prevista en el artículo 154 de la Constitución de Córdoba. Asimismo, la propuesta reforma el artículo 40 de esa misma ley para extender a los jueces de paz el régimen de incompatibilidades, prohibiciones, garantías e inmunidades que la Constitución provincial contempla para los magistrados del Poder Judicial.

Durante la presentación de la iniciativa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesin —quien estuvo acompañado por la vocal del TSJ Jessica Valentini, el administrador general del Poder Judicial, Luis Sosa Lanza Castelli, y el inspector de Justicia de Paz, Ricardo de Toro—, destacó el alcance institucional de la propuesta.

Para quienes ya se encuentran en funciones con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, el proyecto crea un régimen transitorio y excepcional que exige atravesar un procedimiento de evaluación de idoneidad ante la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.

Sesin afirmó que la medida "consolida el estado de derecho y la división de poderes" y remarcó que "este tipo de iniciativas priorizan la idoneidad, la igualdad de oportunidades y la cero injerencia del poder político en la designación de los jueces; lo que ubica a la provincia Córdoba en el máximo estándar internacional en la materia".

En sus fundamentos, el Ejecutivo también puso especial énfasis en el rol territorial de estos magistrados, señalando que el juez de paz "constituye la presencia judicial más próxima a la ciudadanía y cumple una función territorial, comunitaria y pacificadora esencial para el acceso a la justicia".

Para quienes ya se encuentran en funciones con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, el proyecto crea un régimen transitorio y excepcional que exige atravesar un procedimiento de evaluación de idoneidad ante la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.

El texto establece que la junta se expedirá mediante resolución sobre "la idoneidad técnica, funcional y ética del juez evaluado, procediendo a su aprobación o rechazo", y que si el dictamen es favorable las actuaciones pasarán al Ejecutivo para solicitar el acuerdo de la Legislatura y dictar el decreto de nueva designación bajo el estándar de inamovilidad constitucional.