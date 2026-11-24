El Consejo de la Magistratura de Salta tiene en marcha tres procesos de selección para cubrir cargos judiciales en los distritos Centro y Tartagal, además de una vocalía en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Los concursos comprenden entrevistas personales, resolución de admisibilidad y elevación de ternas, con distintas instancias previstas entre noviembre de 2026 y febrero de 2027.

Uno de los procesos corresponde al expediente 346-IV/26, destinado a seleccionar un reemplazante para el cargo de Asesor de Incapaces N.º 6 del Distrito Judicial del Centro. La entrevista personal se realizó el 12 de noviembre y la Resolución 2275 estableció el 24 de noviembre como fecha límite para dictar la resolución final y elevar la terna al Poder Ejecutivo.

Otro de los concursos, identificado como expediente 346-V/26, busca cubrir el cargo de reemplazante de Juez de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial Tartagal. La entrevista personal fue fijada para el 27 de noviembre de 2026, a partir de las 10, en la sede del Consejo de la Magistratura. La Resolución 2276 estableció el 4 de diciembre como fecha límite para la resolución final y la elevación de la terna.

Por último, el expediente 364/26 corresponde al concurso para cubrir un cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I, Vocal 3, bajo el régimen de la Ley 7016. Cerrada la inscripción el 13 de noviembre, el cronograma prevé la publicación de la resolución de admisibilidad de postulantes para el 26 de noviembre. Luego se resolverá el puntaje de antecedentes, cuya publicación está prevista para el 16 de diciembre. La entrevista tendrá una instancia escrita el 5 de febrero de 2027 y otra oral el 19 de febrero. La resolución final y elevación de la terna están previstas hasta el 26 de febrero.

Los procesos se tramitan ante el Consejo de la Magistratura provincial y se rigen, según cada convocatoria, por la Ley 7347 y sus modificatorias, el Reglamento Interno del organismo y, para el concurso de la vocalía civil y comercial, la Ley 7016.