El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por mayoría, hizo lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad de United Airlines Inc., revocó una decisión de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y devolvió las actuaciones para que se dicte una nueva sentencia.

La controversia se originó cuando el actor adquirió en marzo de 2018, a través del sitio web de una agencia de viajes y en el marco de una campaña Travel Sale, pasajes ida y vuelta para el tramo Santiago de Chile–Sídney por un monto inferior a los diez dólares, reserva que luego fue cancelada por la aerolínea.

La Cámara Comercial había confirmado la condena de primera instancia que obligaba a la compañía a entregar los pasajes en idénticas condiciones —o su equivalente en dinero— más una indemnización por daño moral, al ponderar el contexto promocional y la tutela del consumidor.

En el voto mayoritario, los jueces Luis Francisco Lozano, Inés Mónica Weinberg y Marcela Vivian De Langhe pusieron el foco en los artículos 265 y 266 del Código Civil y Comercial de la Nación. Al analizar el alcance de la norma, el voto sostuvo que "el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar".

Desde esa perspectiva, la mayoría advirtió que la Cámara evaluó si el pasajero conoció o pudo no conocer el yerro, en lugar de determinar si el defecto era objetivamente susceptible de ser advertido. Para el Tribunal Superior, "que el destinatario pudo conocer el error implica que, aunque no lo conoció, estuvo a su alcance hacerlo", y destacó que "a los efectos de establecer si el error era reconocible conforme el estándar del CCyCN, la circunstancia de que haya sido efectivamente conocido o no -y que determina, en su caso, la mala o buena fe del consumidor- resulta irrelevante".

También señaló el carácter irrisorio de la tarifa —por debajo de los diez dólares— y precisó que el valor resultaba "inferior en un 99,8% a la tarifa promedio que UA y otras aerolíneas similares habrían cobrado históricamente por el mismo trayecto ida y vuelta". También remarcó que, si bien los contratos de consumo protegen a los usuarios, la obligatoriedad de la oferta cede cuando media un error esencial reconocible, ya que la ley no convierte en válidos actos que carecen de consentimiento válido en esos términos.

Por su parte, Ruiz votó por desestimar los agravios constitucionales y confirmar lo decidido por la Cámara Comercial, al enfatizar la protección constitucional del consumidor prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la asimetría propia de la relación de consumo.

El pronunciamiento no fue unánime y contó con las disidencias de Santiago Otamendi y Alicia Enriqueta Carmen Ruiz. Otamendi propuso rechazar la queja por entender que la discusión remitía a cuestiones de hecho, prueba y derecho infraconstitucional propias de las instancias ordinarias, sin configurar un caso constitucional ni arbitrariedad manifiesta.

Por su parte, Ruiz votó por desestimar los agravios constitucionales y confirmar lo decidido por la Cámara Comercial, al enfatizar la protección constitucional del consumidor prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la asimetría propia de la relación de consumo. En su voto, recordó además que las instancias anteriores habían considerado que la reconocibilidad del error no se presume y que la aerolínea no había logrado demostrar la arbitrariedad o gravedad institucional invocada.