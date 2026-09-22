22 de Septiembre de 2026
Edición 7542 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
22 de September de 2026
Edición 7542
Próxima Actualización: 23/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Laboral / Tecnología

WhatsApp probó el trabajo en negro

La Cámara Laboral confirmó una sentencia que concluyó que una vendedora no tenía un vínculo comercial autónomo, sino una relación laboral no registrada. Los audios y mensajes de WhatsApp intercambiados con el empleador resultaron determinantes para desvirtuar la versión de la empresa.

(Foto de Pixabay en Pexels)

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con los votos de los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, confirmó la existencia de una relación laboral en negro.

En el caso, la empresa argumentaba que entre las partes solo existía un "vínculo comercial" de carácter autónomo y objetaba la aplicación de la presunción prevista en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Sin embargo, la prueba pericial informática fue contundente, ya que surgieron numerosos mensajes y audios vinculados con la gestión de ventas, facturación, precios y atención a clientes, donde el empresario impartía directivas concretas.

En uno de los chats, la prueba reveló una confesión directa, ya que el demandado "reconoció expresamente que había acordado registrar laboralmente a la actora y que no lo había hecho, para luego comunicarle que no procedería a su registración".

A su vez, las declaraciones testimoniales aportadas por clientes respaldaron los dichos de la demanda, describiendo cómo concurrían al establecimiento, donde la actora los atendía y les entregaba la documentación para retirar mercadería del depósito

El camarista Enrique Catani remarcó que "no interesa la calificación que las partes involucradas den a la relación, ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto traduzca una subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente".

A su vez, las declaraciones testimoniales aportadas por clientes respaldaron los dichos de la demanda, describiendo cómo concurrían al establecimiento, donde la actora los atendía y les entregaba la documentación para retirar mercadería del depósito

Documento relacionado:
GIL, MARIA ISABEL c/ PCD INSUMOS S.R.L. Y OTRO s/DESPIDO
Aparecen en esta nota:
derecho laboral Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo despido indirecto trabajo no registrado prueba informática
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Despido sin pruebas no es despido
Se fue de copas y volvió sin trabajo
Echado por estar enfermo
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Cuidado con las críticas por Facebook
El nuevo régimen requiere capacitación
La Corte visitó los Juzgados de Paz de El Bracho y Santa Rosa de Leales
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS