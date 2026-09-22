WhatsApp probó el trabajo en negro

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con los votos de los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, confirmó la existencia de una relación laboral en negro.

En el caso, la empresa argumentaba que entre las partes solo existía un "vínculo comercial" de carácter autónomo y objetaba la aplicación de la presunción prevista en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) .

Sin embargo, la prueba pericial informática fue contundente, ya que surgieron numerosos mensajes y audios vinculados con la gestión de ventas, facturación, precios y atención a clientes, donde el empresario impartía directivas concretas .

En uno de los chats, la prueba reveló una confesión directa, ya que el demandado "reconoció expresamente que había acordado registrar laboralmente a la actora y que no lo había hecho, para luego comunicarle que no procedería a su registración" .

A su vez, las declaraciones testimoniales aportadas por clientes respaldaron los dichos de la demanda, describiendo cómo concurrían al establecimiento, donde la actora los atendía y les entregaba la documentación para retirar mercadería del depósito .

El camarista Enrique Catani remarcó que "no interesa la calificación que las partes involucradas den a la relación, ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto traduzca una subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente" .

A su vez, las declaraciones testimoniales aportadas por clientes respaldaron los dichos de la demanda, describiendo cómo concurrían al establecimiento, donde la actora los atendía y les entregaba la documentación para retirar mercadería del depósito .