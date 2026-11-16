A partir del 10 de noviembre, el Juzgado de Paz Letrado de Saavedra comenzó a funcionar en su nueva sede, ubicada en España Nº 226 de la ciudad de Pigüé. Adquirido por la Suprema Corte de Justicia (SCBA) el inmueble cuenta con una superficie total de terreno de 312 m² y 324 m² cubiertos distribuidos en dos plantas y con tres accesos. Previo a su puesta en funcionamiento, la propiedad fue readecuada por la Delegación de Arquitectura del Departamento Judicial Bahía Blanca, para responder a las necesidades operativas del organismo y brindar mejores condiciones de atención al público.