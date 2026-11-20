El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, Andrés Giacomone, junto con la Ministra de la corte provincial Camila Banfi Saavedra, encabezaron el acto de inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Paz de Epuyén. El edificio que aloja al nuevo Juzgado de Paz de la localidad de Epuyén se encuentra emplazado en un terreno la calle Las Lauras y la superficie total construida es de 75 m2 cubiertos, desarrollados en una planta baja, organizada funcionalmente en tres módulos que optimizan la circulación y las tareas administrativas y judiciales. Las instalaciones cuentan con mesa de entradas para atención al público, sala de audiencias con capacidad hasta 20 personas, despacho privados para funciones de los magistrados, sala de espera, baño público accesible adaptado para personas con movilidad reducida, office de apoyo para el personal y un baño de uso privado. La infraestructura también tiene una sala de máquinas destinada a albergar los equipos de climatización del edificio.