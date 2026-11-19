El Superior Tribunal de Justicia del Chaco llamó a concurso abierto de oposición y antecedentes para cubrir dos cargos de secretario o secretaria del Juzgado de Paz y Faltas de segunda categoría de Santa Sylvina. Según informaron, l

as personas interesadas deberán residir en Chaco, ser argentinas nativas o naturalizadas, mayores de edad y contar con título de abogado o escribano, con una antigüedad mínima de un año desde la finalización de los estudios universitarios correspondientes. Además, deberán reunir los demás requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Justicia de Paz 2171-A y el Reglamento Interno.

La inscripción permanecerá abierta hasta las 24 horas del 30 de noviembre de 2026 y deberá realizarse a través de la página web del Poder Judicial provincial.