La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) aprobó una actualización integral de los textos estandarizados que los órganos jurisdiccionales remiten a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad (RPBA) en el marco de procesos sucesorios.

La medida quedó plasmada en la Resolución SC 2.916/26, dictada en el expediente N° 3000-27173-2026 y que cuenta con las firmas de los ministros Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria e Hilda Kogan. Allí, el tribunal fijó el 1 de diciembre de 2026 como fecha de entrada en vigencia obligatoria de los nuevos formatos, momento en el cual quedarán deshabilitados de los sistemas de gestión y sitios web los formularios utilizados hasta ahora.

La reforma surge del trabajo de la Comisión Mixta conformada entre el máximo tribunal provincial y el Ministerio de Economía bonaerense en el ámbito del Acuerdo Marco de Implementación de nuevas tecnologías, que derivó en la suscripción del Acta de Implementación Específica N° 5. El rediseño busca adecuar las comunicaciones electrónicas vinculadas a la transmisión de dominio por causa de muerte y unificar los criterios registrales de identificación de los bienes inmuebles y de los beneficiarios.

"A partir de la fecha mencionada, deberán deshabilitarse de los sistemas de gestión y sitios donde se encuentren publicados los modelos que por la presente se suprimen y/o modifiquen".

En concreto, la resolución sustituye dos modelos preexistentes. Por un lado, actualiza el Anexo II.3, destinado a la inscripción de declaratorias de herederos, cesiones y testamentos a nombre de un único titular como heredero o cesionario.

Por otro, modifica el Anexo II.9, aplicable a la inscripción de adjudicación o partición respecto de heredero, cesionario y/o cónyuge supérstite, donde se exige consignar la parte indivisa en números fraccionarios dentro del cuerpo del documento.

En todos los casos, los oficios exigen detallar la nomenclatura catastral, partida inmobiliaria, folio de seguridad, domicilio electrónico y los datos filiatorios y fiscales completos de los adjudicatarios o herederos.

La principal novedad operativa radica en la incorporación de un tercer formato: el Anexo II.19, diseñado específicamente para la inscripción de declaratorias de herederos, cesiones y testamentos sin partición hereditaria. Según el documento, este modelo contempla aquellos supuestos en los que permanece la indivisión hereditaria y donde "no corresponda consignar números fraccionarios, debiéndose publicitar únicamente los datos de los herederos, cesionarios y/o cónyuge supérstite".

En todos los casos, los oficios exigen detallar la nomenclatura catastral, partida inmobiliaria, folio de seguridad, domicilio electrónico y los datos filiatorios y fiscales completos de los adjudicatarios o herederos.

Para asegurar el cumplimiento de la medida, el tribunal dispuso que a partir del 1 de diciembre todos los juzgados deberán librar "indefectiblemente los documentos judiciales dirigidos a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, utilizando -según corresponda e independientemente del soporte en el que se elaboren- los textos de los modelos aprobados". Además, aclaró que "a partir de la fecha mencionada, deberán deshabilitarse de los sistemas de gestión y sitios donde se encuentren publicados los modelos que por la presente se suprimen y/o modifiquen".

En el tramo final de la resolución, la Corte encomendó a la Secretaría de Tecnología Informática arbitrar las medidas necesarias para su puesta en marcha y dictar capacitaciones a funcionarios y agentes judiciales, además de requerir la difusión masiva de la norma a los colegios profesionales de abogados y magistrados bonaerenses.