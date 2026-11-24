El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro firmó el 91% de las resoluciones de sus secretarías Civil, de Causas Originarias y Laboral antes de que venciera el plazo legal durante 2026.

El dato surge de un relevamiento oficial que mide el cumplimiento de los tiempos procesales a partir del registro de las fechas de firma y de vencimiento de cada expediente.

En el caso de las sentencias definitivas que resuelven recursos de casación, se dictaron 25 fallos: el 92% antes del plazo y la mitad con 61 o más días de anticipación. Los recursos de queja, en cambio, tuvieron un adelanto típico de seis días.

En la Secretaría Civil se registraron 182 resoluciones con plazo y fecha de emisión. El 86% se firmó antes del vencimiento, el 9% el mismo día del plazo y el 4% entre tres y cinco días después.

La mitad de las resoluciones se dictó con nueve o más días de anticipación y el promedio de adelanto fue de 17 días. Casi seis de cada 10 se emitieron con al menos una semana de margen y cerca de una de cada cinco con un mes o más.

En el caso de las sentencias definitivas que resuelven recursos de casación, se dictaron 25 fallos: el 92% antes del plazo y la mitad con 61 o más días de anticipación. Los recursos de queja, en cambio, tuvieron un adelanto típico de seis días.

La Secretaría de Causas Originarias, hasta el 26 de octubre, había emitido 225 resoluciones (189 sentencias definitivas y 36 autos interlocutorios). El 92% se firmó antes del vencimiento. De las sentencias definitivas, 176 salieron antes del plazo y 13 el mismo día; ninguna se dictó fuera de término. En los autos interlocutorios, 32 se firmaron anticipadamente, tres el día del vencimiento y uno un día después.

En materia laboral se dictaron 70 sentencias definitivas entre el 2 de febrero y el 23 de octubre. Todas menos una se firmaron antes del plazo legal; la restante se emitió cinco días después. La mitad de los fallos se dictó con 57 o más días de anticipación.

El 89% tuvo al menos un mes de margen y cuatro de cada 10 se resolvieron con dos meses o más de adelanto.

En el fuero penal, el STJ fija la fecha de lectura de la sentencia al finalizar cada debate. En 2026 se realizaron seis debates y en tres de ellos se adelantó la lectura, con anticipaciones de 9, 20 y 28 días. En 2025, de siete debates, se adelantó la lectura en tres, con márgenes de 13, 14 y 35 días.

El relevamiento forma parte del sistema de seguimiento que las secretarías del máximo tribunal rionegrino utilizan para controlar el cumplimiento de los plazos procesales.

La medición distingue entre resoluciones firmadas antes, en el día o después del vencimiento, y cuantifica los días de anticipación en cada caso. El resultado del 91% se concentra en las secretarías Civil, de Causas Originarias y Laboral.