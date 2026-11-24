La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento y el embargo de $3.035.840 dispuestos contra una mujer por el delito de robo, en el marco de una causa en la que se la acusa de haber ingresado al departamento de su entonces esposo y de haberse apoderado de diversos bienes, entre ellos instrumentos vinculados a la profesión médica del denunciante.

La decisión rechazó los agravios de la defensa y sostuvo que existían elementos suficientes para agravar la situación procesal de la imputada en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

El cuadro se completó con el hallazgo de objetos del denunciante en un contenedor de residuos sobre la avenida Monroe, cerca del domicilio de la imputada. Una testigo describió una valija que contenía instrumental médico (pinzas, anteojos de aumento y dispositivos tipo stent) y prendas de vestir. Además, un iPad del querellante registró una ubicación en las inmediaciones de ese domicilio.

Según el expediente, el hombre denunció que mientras se encontraba ausente, la mujer cambió la cerradura del departamento ubicado en la calle Palpa de la Ciudad de Buenos Aires, ingresó con la ayuda de un cerrajero y se llevó numerosos objetos.

Entre las pruebas valoradas por el tribunal figuran las declaraciones de empleados del edificio. Un empleado de maestranza relató haber visto a una mujer en el hall, quien se presentó como propietaria de la unidad y dijo estar esperando a un cerrajero porque había olvidado las llaves adentro.

El sereno, por su parte, afirmó haberla visto alrededor del mediodía junto a varias valijas y haberla reconocido a través de su perfil de WhatsApp, ya que ella lo contactó para solicitar el código de acceso y le envió imágenes de un boleto de compraventa, un identificador de llave y su documento de identidad.

También se incorporó un audio aportado por la administración del consorcio, en el que se escucha a una mujer identificarse como la esposa del denunciante y afirmar que tenía las llaves del departamento pero no el modo de ingresar al edificio porque necesitaba buscar “cosas mías”.

Un vecino declaró haberla visto y haber avisado al damnificado, quien al regresar el lunes no pudo entrar y debió llamar a un cerrajero; una vez adentro constató la falta de varios objetos, incluida una campera que el propio testigo le había prestado.

El cuadro se completó con el hallazgo de objetos del denunciante en un contenedor de residuos sobre la avenida Monroe, cerca del domicilio de la imputada. Una testigo describió una valija que contenía instrumental médico (pinzas, anteojos de aumento y dispositivos tipo stent) y prendas de vestir. Además, un iPad del querellante registró una ubicación en las inmediaciones de ese domicilio.

El tribunal consideró que estos elementos, en el estado actual del proceso y a la luz del artículo 241 del Código Procesal Penal de la Nación, otorgaban la probabilidad exigida para el procesamiento y no permitían restar credibilidad a los testimonios.