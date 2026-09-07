08 de Septiembre de 2026
Edición 7532 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 09/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
08 de September de 2026
Edición 7532
Próxima Actualización: 09/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Superior Tribunal Provincial / Salud

La endometriosis no es un tratamiento ambulatorio más

El Superior Tribunal de Entre Ríos consideró que la endometriosis profunda es una patología crónica y que correspondía aplicar la cobertura del 70% prevista por el PMO para medicamentos destinados a enfermedades crónicas.

(Foto de JESHOOTS.com en Pexels)

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar parcialmente al recurso presentado por una mujer de 41 años que reclamó contra la Obra Social de Entre Ríos (OSER) por la cobertura del medicamento Dienogest, indicado para tratar una endometriosis profunda.

De este modo, ordenó a la obra social garantizar, dentro de los dos días hábiles, el 70% del costo del medicamento, a razón de 2 mg diarios y durante seis meses, conforme la prescripción de su médica tratante.

La causa “D.M.C. c/ Obra Social de Entre Ríos (OSER) s/ Acción de Amparo” llegó al Superior Tribunal luego de que la jueza Marcela Badano rechazara el amparo en primera instancia. La magistrada había considerado que OSER había autorizado la medicación con una cobertura del 40% correspondiente al régimen ambulatorio y que no se había demostrado una ilegitimidad manifiesta.

La afiliada apeló y sostuvo que el caso había sido analizado como un reclamo de cobertura ambulatoria común, sin considerar la gravedad, cronicidad y carácter progresivo de la enfermedad. También cuestionó que se exigiera una reconsideración administrativa previa y planteó la necesidad de aplicar una perspectiva de género.

La obra social, por su parte, sostuvo que la cobertura del 40% era la correspondiente al medicamento y que la afiliada no se encontraba dentro de los regímenes especiales que contemplan una cobertura integral.

Al analizar el caso, la vocal Gisela Nerea Schumacher —cuyo voto fue acompañado por Leonardo Portela y Claudia Mónica Mizawak— consideró que la actora no había demostrado que le correspondiera una cobertura del 100%. Sin embargo, entendió que el 40% otorgado por OSER tampoco resultaba razonable.

El Tribunal entrerriano destacó que la afiliada había solicitado el medicamento por seis meses y que el propio formulario utilizado correspondía a un “Tratamiento de Medicamentos Plan Crónicos (B8)”. Además, la prescripción médica describía la patología y el dolor pélvico crónico.

El dictamen del médico forense tuvo especial relevancia. Según consignó el fallo, la endometriosis es una enfermedad “inflamatoria crónica y recidivante”, mientras que el Dienogest es “una opción muy utilizada para la endometriosis profunda, especialmente cuando el objetivo principal es controlar el dolor”.

A partir de esas circunstancias, Schumacher sostuvo que el medicamento debía quedar alcanzado por el porcentaje previsto para las patologías crónicas. El fallo recordó que el PMO establece una cobertura del 40% para medicamentos de uso habitual y del 70% para aquellos destinados a patologías crónicas prevalentes que requieren el empleo permanente o recurrente de fármacos.

“La perspectiva de género (...) exige remover las barreras económicas que impiden a las mujeres en edad fértil acceder a los tratamientos de salud que preservan sus órganos reproductivos y les garantizan una vida libre de dolor”, sostuvo en el voto.

“La obra social se encuentra obligada a reconocer el 70% de cobertura del fármaco solicitado”, concluyó la vocal y señaló que la endometriosis es una enfermedad que históricamente puede ser invisibilizada y vinculada exclusivamente a cuestiones propias de los cuerpos femeninos y la salud reproductiva.

En ese sentido, destacó que la experiencia de las mujeres que padecen la enfermedad puede verse agravada por la estereotipación e invisibilización del dolor femenino. La sentencia recordó, además, que la perspectiva de género exige remover barreras económicas que puedan dificultar el acceso a tratamientos vinculados con la salud reproductiva.

“La perspectiva de género (...) exige remover las barreras económicas que impiden a las mujeres en edad fértil acceder a los tratamientos de salud que preservan sus órganos reproductivos y les garantizan una vida libre de dolor”, sostuvo en el voto.

Documento relacionado:
D.M.C. C/OBRA SOCIAL DE ENTRE RIOS (OSER) S/ACCION DE AMPARO
Aparecen en esta nota:
Obra Social de Entre Ríos endometriosis cobertura médica medicamentos PMO Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos salud perspectiva de género enfermedades crónicas
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Ordenó dictar un nuevo fallo
No todo es lo mismo
Sin esperar al lunes
Medicación
PAMI, no te me borres
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Cinco profesionales asumieron nuevos cargos en el Ministerio Público
Freno a la baja de punibilidad
Siete años de trámite, pero sin retardo de justicia
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS