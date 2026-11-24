La Cámara del Trabajo de Bariloche dispuso la suspensión de la cesantía aplicada a una docente del sistema educativo provincial, con el objetivo de preservar sus ingresos mensuales y mantener activa la cobertura de salud que el cargo le brinda a ella y a su grupo familiar.

La medida cautelar busca evitar que la sanción disciplinaria genere un perjuicio inmediato e irreparable sobre la subsistencia de la trabajadora y de quienes dependen de su obra social.

El criterio del tribunal priorizó la protección de derechos de carácter alimentario y de salud. En estos casos, la Justicia suele evaluar que la cesantía, al privar de ingresos y de cobertura sanitaria de manera inmediata, puede afectar de forma irreversible la situación familiar, especialmente cuando hay hijos o personas a cargo que dependen de la obra social del titular.

La docente había sido alcanzada por una resolución de cesantía dictada por las autoridades del Ministerio de Educación. La sanción implica la pérdida del cargo, la interrupción del cobro de haberes y, en la práctica, la caída de la cobertura sanitaria que el empleo público provincial otorga a través del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS).

Ante esa situación, la trabajadora recurrió a la Justicia laboral y obtuvo una medida que suspende temporalmente los efectos de la cesantía mientras se sustancia el reclamo de fondo.

El criterio del tribunal priorizó la protección de derechos de carácter alimentario y de salud. En estos casos, la Justicia suele evaluar que la cesantía, al privar de ingresos y de cobertura sanitaria de manera inmediata, puede afectar de forma irreversible la situación familiar, especialmente cuando hay hijos o personas a cargo que dependen de la obra social del titular.

La suspensión de la medida disciplinaria no implica un pronunciamiento sobre la validez o nulidad de la sanción, sino que opera como una cautela para evitar daños mientras se discute el fondo del asunto en sede administrativa o judicial.

Este tipo de decisiones se inscribe en una serie de resoluciones recientes del fuero laboral rionegrino vinculadas a la situación de los docentes provinciales.

"Se encuentran acreditados en autos, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora con las constancias agregadas como prueba documental en cuanto se encuentra cuestionado en sede administrativa el acto administrativo que resolvió la cesantía de la actora, sumado ha que se ha acreditado prima facie las patologías crónicas que padece, al igual que su cónyuge a su cargo en IPROSS", sostuvo el fallo.

La resolución mantiene vigente el cargo y los haberes de la docente, al menos de manera provisoria, y con ello la afiliación al sistema de salud provincial.