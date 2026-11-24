La Inspectoría de Justicia de Paz de Corrientes informó que se encuentra abierta y prorrogada hasta el próximo 26 de febrero la convocatoria para la presentación de artículos, ensayos y experiencias destinados a integrar la nueva edición de la revista digital Cultura y Justicia de Paz. Nacida del impulso creativo y el trabajo sostenido del equipo técnico de la Inspectoría, esta publicación institucional se ha consolidado como un espacio de referencia para el debate, la investigación, la innovación jurídica y el intercambio de saberes orientados al acceso a la justicia y el fortalecimiento de la paz social en el ámbito comunitario.

Quienes deseen postular sus trabajos podrán consultar las pautas formales de presentación, formatos requeridos y criterios de admisión en el reglamento vigente, así como recorrer los números ya publicados de la revista a través de los siguientes enlaces oficiales: