La Justicia de Salta dictó una sentencia de restricción parcial de la capacidad para una mujer que vive sola, no tiene vínculos familiares conocidos y subsiste realizando pequeños trabajos para vecinos a cambio de dinero, alimentos u otros bienes.

La decisión fue dictada por la jueza María José Lezcano, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Segunda Nominación de Metán, quien dispuso que la restricción alcance exclusivamente determinados actos patrimoniales y administrativos, con el objetivo de preservar la autonomía de la mujer en las actividades que puede realizar por sí misma.

Según surge del expediente, durante gran parte de su vida la mujer careció de inscripción registral y documentación personal, una situación que debió ser regularizada mediante una sentencia judicial. Tampoco existen vínculos familiares conocidos ni antecedentes registrales que permitan reconstruir su filiación, por lo que fue inscripta sin datos de madre ni padre.

El informe interdisciplinario elaborado por profesionales del Hospital del Carmen consignó como diagnóstico "retraso mental moderado, con deterioro significativo del comportamiento que requiere atención o tratamiento". También describió dificultades cognitivas, problemas de memoria, escasa orientación temporal y limitaciones para comprender conceptos abstractos y reglas sociales.

Sin embargo, la evaluación también identificó las capacidades que conserva. La mujer puede desplazarse por sus propios medios, ocuparse de su higiene y alimentación, orientarse en el barrio, comunicarse con otras personas y realizar trabajos prácticos, sencillos y rutinarios. Además, puede expresar sus deseos y preferencias sobre cuestiones de su vida cotidiana.

Las dificultades aparecen, principalmente, frente a situaciones que requieren planificación o administración de intereses económicos. No sabe leer ni escribir, tiene problemas para reconocer el valor del dinero y comprender el concepto de vuelto, y necesita asistencia para realizar trámites complejos, gestionar beneficios previsionales y administrar sumas de dinero.

En ese contexto, la jueza consideró que la restricción debía limitarse a los actos para los cuales efectivamente necesita apoyo. La sentencia recordó que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Código Civil y Comercial, "la capacidad constituye, por ello, la regla".

La magistrada sostuvo que la mujer conserva autonomía suficiente para tomar decisiones ordinarias y que la intervención judicial no debe sustituir su voluntad allí donde puede ejercerla por sí misma.

Por eso, la restricción comprende la administración y disposición de bienes; el cobro y manejo de dinero, prestaciones y beneficios sociales o previsionales; la celebración de contratos, solicitud de préstamos y operaciones bancarias o financieras; y aquellos trámites administrativos o patrimoniales que excedan la complejidad de sus actividades cotidianas.

Como apoyo fue designado el vecino que le cedió gratuitamente un terreno donde reside y que constituye actualmente su principal referente. Durante la audiencia, el hombre manifestó estar dispuesto a continuar acompañándola, especialmente en el manejo del dinero que pudiera recibir como pensión. La mujer, por su parte, expresó que se siente protegida por él y estuvo de acuerdo con su designación.

El hombre deberá asistirla en los trámites complejos y en las actividades que requieran planificación o comprensión de información difícil. Para los actos patrimoniales alcanzados por la restricción, actuará bajo modalidad de representación, aunque tendrá que explicarle a la mujer, de manera accesible, el contenido y las consecuencias de cada decisión, respetando sus deseos y preferencias.

Además, para solicitar préstamos o créditos en su nombre deberá contar previamente con autorización judicial, pero además sumó un reconocimiento expreso hacia el vecino y su familia por la ayuda que le brindan.

"Su generosidad, humanidad y empatía me han conmovido", escribió Lezcano y agregó que, aunque no tienen ninguna vinculación familiar que los obligue a asistirla, asumieron ese compromiso porque entendieron que se trata de "un ser humano vulnerable, que necesita alguien que vele por ella".

El mensaje terminó con una referencia a uno de sus deseos cotidianos: "Después de esto vas a poder hacer los papeles para cobrar tu pensión y comprar tu tele para ver las novelas que tanto te gustan".

La magistrada también destacó que la solidaridad y la empatía, en una sociedad caracterizada por "la individualidad e indiferencia", merecen ser reconocidas y visibilizadas. "La Justicia los ha mirado y reconoce los esfuerzos por ustedes realizados", expresó.

El cierre estuvo dirigido directamente a la mujer. La jueza le pidió al vecino que le leyera un mensaje para explicarle, sin tecnicismos, el alcance de la decisión judicial y qué cambiará a partir de ella.

"Esta sentencia dice que vos te manejas sola en muchas cosas y que para las más difíciles él y su familia van a seguir ayudándote", le escribió la sentenciante y le explicó que la resolución buscaba cuidarla y que, después de ese trámite, podría iniciar los papeles para cobrar su pensión.

El mensaje terminó con una referencia a uno de sus deseos cotidianos: "Después de esto vas a poder hacer los papeles para cobrar tu pensión y comprar tu tele para ver las novelas que tanto te gustan".