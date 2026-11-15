El Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Carlos Arturo Ochoa, rechazó una demanda contra KLM Compañía Real Holandesa de Aviación presentada por un pasajero que reclamaba la devolución de 1.558,33 dólares por un pasaje que no pudo utilizar para viajar a Europa con su familia.

Según surge del expediente, el hombre había comprado en junio de 2023 cinco pasajes a través de la agencia Taxidia Viajes, con destino Buenos Aires-Ámsterdam-Berlín y regreso previsto para el 28 de octubre. Sin embargo, no pudo abordar el vuelo de ida porque se encontraba sometido a un proceso penal y la Justicia de Córdoba le había denegado la autorización para salir del país.

En su presentación, explicó que los otros integrantes de su familia viajaron sin él y denunció que los vuelos estaban completos e incluso sobrevendidos. Como respaldo de su planteo, relató que, al acompañar a sus familiares al aeropuerto de Ezeiza, empleados de KLM ofrecían 200 euros y una noche de alojamiento en Buenos Aires a pasajeros que aceptaran viajar al día siguiente.

A partir de esa situación, sostuvo que había pagado por un asiento que finalmente habría sido utilizado por otra persona, lo que, a su entender, configuraba un enriquecimiento sin causa de la aerolínea.

La compañía, por su parte, negó la existencia de irregularidades y sostuvo que los vuelos operaron con normalidad. También argumentó que el pasajero había incurrido en un no show, es decir, que no se presentó al embarque, y que la tarifa adquirida no permitía el reembolso, aunque sí contemplaba la posibilidad de realizar cambios.

Además, KLM señaló que no había tenido intervención directa en la emisión de los tickets ni en las tratativas comerciales, que se habían realizado a través de la agencia de viajes.

Al analizar el caso, el juez Ochoa consideró que el reclamo no reunía los requisitos para configurar un enriquecimiento sin causa y destacó que existía una causa que justificaba el cobro del pasaje: el contrato de transporte aéreo. La aerolínea había cumplido con su obligación al ofrecerle al pasajero la posibilidad de abordar el vuelo en el momento previsto.

"La demandada cumplió con la prestación a su cargo al otorgar al accionante la posibilidad de abordar el vuelo en cuestión en el momento pactado", sostuvo el sentenciante.

La sentencia también señaló que no se había demostrado que el pasajero hubiera realizado gestiones para reprogramar el vuelo, como tampoco se acreditó la sobreventa de los vuelos denunciada en la demanda.

Otro de los puntos que pesó en la decisión fue la falta de prueba sobre la imposibilidad de abordar por una conducta atribuible a KLM. En el caso, el pasajero tampoco había acreditado haberse presentado en el aeropuerto al momento del embarque.

En esa línea, el magistrado consideró que la restricción para salir del país, en el marco de una causa penal, era una circunstancia que el actor debía haber tenido en cuenta antes de contratar el servicio. "La circunstancia de que no se le haya permitido salir del país en virtud de la existencia de una causa penal era una consecuencia previsible en el marco de ese tipo de procesos que debió haber sido valorada por el actor al momento de contratar", afirmó el juez.

La sentencia también señaló que no se había demostrado que el pasajero hubiera realizado gestiones para reprogramar el vuelo, como tampoco se acreditó la sobreventa de los vuelos denunciada en la demanda.