La Prosecretaría de Registros y Archivo de Tierra del Fuego comunicó que, a partir del 10 de diciembre próximo, a las 9:00 hs en sede de Tribunales del Distrito Judicial Norte, se comenzará con la destrucción de expedientes que tramitaron en el Distrito Judicial Norte. Esta actividad se realizará en la División de Destrucción del edificio de Tribunales, ubicado en calle Edgardo Giachino 6675, según informaron. La nómina de expedientes a destruir se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Prosecretaria de Ushuaia, sita en Av. Alem 1036 y en la Delegación Río Grande, en Edgardo Giachino 6675, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.