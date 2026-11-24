La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa confirmó la sanción disciplinaria contra un corredor inmobiliario por incumplir sus deberes de información, claridad y probidad profesional durante la intermediación en la venta de una propiedad en condominio.

El caso se originó a partir de la denuncia de una mujer que tenía el 50% indiviso de un inmueble junto a su exmarido. Según se acreditó en el expediente, el corredor la citó en una escribanía bajo el argumento de que debía firmar la documentación definitiva de venta. Sin embargo, el instrumento que se le presentó era un poder de venta y escrituración que otorgaba a su expareja facultades para disponer de su parte de la propiedad y percibir el dinero de la operación.

La mujer finalmente no firmó el documento, luego de que la escribana advirtiera su situación de vulnerabilidad y la falta de confianza con el apoderado propuesto. Además, existían medidas judiciales de restricción vigentes entre los excónyuges, circunstancia que era conocida por el corredor.

En la investigación disciplinaria se tuvo por probado que el profesional intervino activamente en la preparación del poder, ya que dio instrucciones a la escribana, remitió documentación, revisó el proyecto y prestó conformidad con su contenido. El instrumento, además, no consignaba el precio de la operación ni los datos del comprador, pese a que ambos figuraban en una reserva de venta que la mujer había firmado previamente y de la que nunca recibió una copia.

También se consideró acreditado que el corredor justificó ante la escribana la necesidad del poder con el argumento de que la propietaria se radicaría en otra provincia, una explicación que el tribunal calificó de falsa.

Frente a esos hechos, el juez Gustavo Raúl Arballo consideró que el recurso no lograba desvirtuar el reproche ético y destacó que los deberes profesionales no pueden evaluarse de manera abstracta, sino atendiendo a las particularidades de cada operación.

En ese sentido, sostuvo que las situaciones de vulnerabilidad conocidas o que razonablemente pueden ser advertidas por el corredor, como ocurre en contextos de violencia de género, imponen un estándar más exigente de actuación.

"Imponen un deber reforzado de prudencia, información y claridad en el desarrollo de su actuación profesional", señaló el magistrado al referirse a las obligaciones del corredor cuando interviene en negocios que pueden comprometer los derechos de una persona vulnerable.

Sin embargo, Arballo aclaró que el Tribunal de Ética no estaba juzgando la eventual existencia de una estafa ni la validez civil de la operación, sino exclusivamente el desempeño profesional del corredor. Por eso, remarcó que la responsabilidad disciplinaria es independiente de las eventuales consecuencias penales o civiles del caso.

El profesional había cuestionado la sanción al considerar que no existió una falta ética acreditada, que no se había consumado ningún acto de disposición patrimonial y que tampoco había una condena penal o una declaración de responsabilidad civil. También sostuvo que la explicación técnica del poder correspondía a la escribana.

Sin embargo, Arballo aclaró que el Tribunal de Ética no estaba juzgando la eventual existencia de una estafa ni la validez civil de la operación, sino exclusivamente el desempeño profesional del corredor. Por eso, remarcó que la responsabilidad disciplinaria es independiente de las eventuales consecuencias penales o civiles del caso.

"La responsabilidad disciplinaria no exige como presupuesto una condena penal o civil previa", afirmó y precisó que el deber de información no consiste únicamente en transmitir datos a las partes, sino que comprende la obligación de abstenerse de promover o facilitar instrumentos que resulten incompatibles con la claridad, la lealtad y la buena fe exigidas para el ejercicio profesional.