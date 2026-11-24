El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que desestimó la solicitud de guarda con fines de adopción promovida por quienes actuaron como familia de contención de un niño sin encontrarse inscriptos en el Registro Único de Adoptantes.

En el caso se planteó si la falta de inscripción registral constituye un impedimento absoluto para ser evaluado como pretenso guardador o si debe ceder ante el vínculo socioafectivo generado durante el acogimiento transitorio para resguardar el interés superior del niño.

En este escenario, el Superior Tribunal provincial entendió que, si bien en supuestos excepcionales la jurisprudencia se apartó del requisito registral cuando el paso prolongado del tiempo consolidó una realidad familiar cuya alteración podía perjudicar al niño, en este caso no se dio esa situación, ya que se respetaron los plazos legales de la medida excepcional y los pasos previstos por la ley.

Los jueces explicaron que la inscripción en el Registro de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción "es el único modo de ingreso a la vía adoptiva de quienes pretenden acceder a este tipo filial" y que "de los postulantes evaluados y declarados aptos debe surgir quiénes resultan los más idóneos en el caso concreto a los fines de iniciar la respectiva vinculación tendiente a la adopción".

La sentencia concluyó así que el interés superior del niño se resguarda garantizándole una familia definitiva a través del procedimiento legal establecido, respetando la buena fe del acuerdo inicial y las reglas que brindan

transparencia y previsibilidad al sistema.

"En efecto, la inscripción en el Registro de Adoptantes (art. 600 inc. b) del CCC y la prohibición contemplada en el artículo 611 del citado cuerpo legal integran un sistema normativo de orden público cuya aplicación no puede ser dejada de lado por la sola valoración judicial de las circunstancias particulares del caso", añadieron.

Y continuaron: "(...) la familia de contención no recibe al niño con una expectativa de adopción, el programa tiene justamente una finalidad diferente, cual es la de proporcionar al niño un ámbito familiar transitorio, mientras se determina su situación definitiva".

Asimismo, el Tribunal remarcó que la incompatibilidad surge de articular la exigencia registral con la finalidad exclusivamente transitoria del Programa de Familias de Contención, y con la aceptación voluntaria, mediante acta convenio, del carácter temporario de su función y de la imposibilidad de adoptar al niño.

La sentencia concluyó así que el interés superior del niño se resguarda garantizándole una familia definitiva a través del procedimiento legal establecido, respetando la buena fe del acuerdo inicial y las reglas que brindan

transparencia y previsibilidad al sistema.