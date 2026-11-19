El Gobierno consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para el proyecto de reforma electoral, tras negociaciones con bloques aliados.

La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, suspende las PASO para 2027, introduce cambios en la Boleta Única de Papel, incorpora Ficha Limpia y modifica el financiamiento de campañas y los debates presidenciales. El texto deberá tratarse en el recinto del Senado y luego en Diputados.

El dictamen también incorpora Ficha Limpia: inhabilita para cargos electivos nacionales, ciertos cargos partidarios y funciones en la administración pública a personas con condenas firmes confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. La Cámara Nacional Electoral elaborará un registro público de los inhabilitados.

El cambio más inmediato es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. Si el proyecto se convierte en ley, los partidos dejarán de estar obligados a convocar una elección primaria abierta para definir sus candidaturas nacionales y deberán resolverlas mediante mecanismos internos, de acuerdo con sus cartas orgánicas.

En la Boleta Única de Papel se incorpora la posibilidad de fotografías de los principales candidatos y un casillero de boleta completa. El elector podrá marcar una sola opción para votar a todos los candidatos de una misma fuerza, sin seleccionar individualmente cada categoría. Se mantiene la posibilidad de cortar boleta y elegir candidatos de distintos partidos.

En financiamiento electoral se reduce a la mitad los espacios gratuitos de publicidad que los medios deben ceder en radio y televisión. Los aportes privados conservan el límite del 2% de la normativa vigente.

El dictamen también incorpora Ficha Limpia: inhabilita para cargos electivos nacionales, ciertos cargos partidarios y funciones en la administración pública a personas con condenas firmes confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. La Cámara Nacional Electoral elaborará un registro público de los inhabilitados.

Por otra parte, los debates presidenciales serán obligatorios únicamente en caso de segunda vuelta. Se flexibiliza la veda electoral, se elimina restricciones a actividades comerciales, culturales y sociales durante la jornada de votación, y se facilita la afiliación digital con sistemas biométricos.

En distritos que voten el mismo día, las provincias podrán adherir a la Boleta Única para unificar categorías nacionales y locales.