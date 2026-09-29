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Consejo de la Magistratura / Tecnología

Hackeo fantasma al Lex100

Un actor de amenazas se atribuyó la extracción masiva de usuarios, contraseñas y datos de empleados del Portal de Gestión de Causas del Poder Judicial de la Nación. La revisión técnica del Poder Judicial concluyó que el material provenía del sitio histórico de la Cámara Nacional Electoral y que se trataba de información pública.

( suriyawut| es.vecteezy.com)

Un actor de amenazas que firma como Zumarius / Ghostteam se atribuyó en redes sociales una "exfiltración masiva de datos" del Portal de Gestión de Causas del Poder Judicial de la Nación. Se trata de la plataforma que utilizan abogados y dependencias judiciales para presentaciones y notificaciones electrónicas.

Según la alerta que circuló en cuentas dedicadas a inteligencia de amenazas, el material incluiría nombres de usuario, contraseñas, direcciones de correo electrónico, información personal de empleados y otros registros. La propia publicación aclaraba que ni la intrusión, ni el contenido de la base, ni la autenticidad de los datos habían sido verificados de manera independiente.

"La información corresponde a datos de carácter público disponibles en el sitio histórico de la Cámara Nacional Electoral y no al Portal de Gestión de Causas", informaron fuentes del Consejo de la Magistratura a Diario Judicial


La respuesta llegó desde el propio Poder Judicial. Según pudo saber Diario Judicial por fuentes del Consejo de la Magistratura, se realizó una revisión técnica preliminar del material difundido. La conclusión fue que "la información corresponde a datos de carácter público disponibles en el sitio histórico de la Cámara Nacional Electoral y no al Portal de Gestión de Causas".


La revisión también descartó un compromiso de los sistemas. "Hasta el momento no se detectaron indicios de acceso indebido al Portal de Gestión de Causas ni a otros sistemas del Poder Judicial de la Nación, ni de compromiso de credenciales de usuarios o de información personal de agentes judiciales", señala la respuesta oficial.

"No se detectaron indicios de acceso indebido al Portal de Gestión de Causas ni a otros sistemas del Poder Judicial de la Nación"


El nombre de Zumarius ya había aparecido en el radar regional. A mediados de septiembre, el mismo actor se atribuyó la vulneración del Ministerio de Salud de Paraguay y la liberación de 10,5 GB de datos. VECERT clasificó ese incidente como no confirmado, con base en un enlace de descarga en formato .sql.gz observado en foros de ciberdelito.

Los sistemas judiciales argentinos tienen antecedentes recientes. En enero de 2022, un grupo que se presentó como parte de "Hive Ransomware" atacó al Poder Judicial de Chaco, y los ministros del Superior Tribunal resolvieron no negociar con los atacantes. 

Ante la indeterminación de las consecuencias, se suspendieron todos los servicios digitales, incluidos los sistemas de gestión, las conexiones VPN, los correos oficiales y los domicilios electrónicos. Un informe técnico del InFoLab de la Universidad FASTA calificó al código malicioso como "malware sumamente peligroso y efectivo", difícil de combatir incluso con antivirus actualizados.

Según el Superior Tribunal, el fuero civil fue el que sufrió los mayores daños, y la recuperación se hizo a partir de los back ups. El informe quedó a disposición de la fiscalía penal de Resistencia a cargo de la investigación. 

Meses después, el Poder Judicial de Córdoba debió apagar sus sistemas informáticos y su portal en línea tras un ataque de ransomware, lo que obligó a volver al papel para presentar documentos.

En San Juan, la Corte provincial informó que la filtración se había producido en una plataforma externa contratada por el Poder Judicial, de la que se extrajeron 1.983 registros vinculados a un concurso de ascensos.

Por ahora, la versión oficial sostiene que no hubo intrusión en los sistemas del Poder Judicial de la Nación y aclara que "cualquier novedad será informada a través de los canales oficiales".

Aparecen en esta nota:
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Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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