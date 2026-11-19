La Sala I de la Cámara de Apelaciones de Santa Rosa confirmó el rechazo de una demanda de filiación extramatrimonial iniciada por un hombre que pretendía demostrar su vínculo biológico con una persona fallecida.

La sentencia de primera instancia, dictada por el juez Rubén Capdevielle, había rechazado la demanda de filiación contra el presunto padre biológico fallecido y su hermana, quien era su única heredera. Al mismo tiempo, hizo lugar a la impugnación de paternidad contra quien figuraba como padre del demandante.

Los estudios del Laboratorio de Genética Forense habían excluido el vínculo biológico tanto con el hombre fallecido como con el padre cuya paternidad se buscaba impugnar. En cambio, confirmaron que la mujer señalada en el expediente era su madre biológica.

Disconforme con la decisión, el actor apeló y cuestionó la valoración de la prueba genética. Sostuvo, entre otras cuestiones, que existían irregularidades en la obtención, conservación y análisis del material atribuido al fallecido, particularmente por supuestos problemas en la cadena de custodia.

También señaló que no se había profundizado la investigación para determinar su verdadero origen biológico y que la resolución afectaba su derecho a la identidad. Entre otros planteos, indicó que los restos exhumados no contaban con elementos identificatorios suficientes para garantizar que pertenecieran efectivamente al hombre señalado como su padre.

Sin embargo, la jueza Laura B. Torres, autora del primer voto, consideró que esos cuestionamientos habían sido introducidos fuera de tiempo. Recordó que la extracción de material cadavérico se realizó el 22 de noviembre de 2024 en el cementerio de Anguil, con intervención de personal forense y participación de la parte actora y su letrada.

La magistrada pampeana también destacó que la impugnación de la prueba genética había sido presentada más de tres meses después de la extracción de las muestras y que ya había sido rechazada por extemporánea.

En ese sentido, sostuvo que la oportunidad para cuestionar la identificación del material era anterior a conocer el resultado de los estudios. "La oportunidad de objeción fue al momento en que se identificó el cajón", recordó al recuperar los argumentos de su anterior intervención.

Para Torres, el actor no había dejado constancia de sus dudas sobre la autenticidad del material ni había solicitado repetir la pericia antes de conocer el resultado adverso. Por eso, entendió que había precluido la posibilidad de cuestionar posteriormente la cadena de custodia.

A su turno, la jueza Marina E. Álvarez adhirió al voto de Torres y coincidió en que los cuestionamientos sobre la cadena de custodia aparecieron una vez realizada la prueba genética, sin que durante el procedimiento se hubiera denunciado algún inconveniente.

La jueza también descartó que se hubiera vulnerado el derecho a la identidad. Si bien reconoció la importancia de ese derecho, consideró que en el caso concreto no se había demostrado que los tribunales hubieran desatendido su protección.

"Los agravios expresados no satisfacen idóneamente el requerimiento de crítica razonada", sostuvo, y agregó que la insistencia en nuevas pericias desviaba la atención hacia cuestiones que no habían sido planteadas oportunamente.

A su turno, la jueza Marina E. Álvarez adhirió al voto de Torres y coincidió en que los cuestionamientos sobre la cadena de custodia aparecieron una vez realizada la prueba genética, sin que durante el procedimiento se hubiera denunciado algún inconveniente. La magistrada también remarcó que no existían otras pruebas que permitieran acreditar el vínculo paterno-filial invocado con el hombre fallecido.