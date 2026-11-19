El Poder Judicial de Río Negro renovará el equipamiento tecnológico de las cinco salas de las cámaras laborales de la provincia con cámaras de alta definición, consolas digitales y nuevos sistemas de grabación.

La actualización, que forma parte del plan de modernización tecnológica del organismo, permitirá mejorar el registro de los juicios, realizar audiencias por videoconferencia y proyectar pruebas durante los procesos, dejando atrás los sistemas de grabación tradicionales.

Para garantizar el funcionamiento del sistema, cada cámara laboral designará a uno o más integrantes de sus equipos para operar los dispositivos.

Cada sala contará con tres cámaras para registrar en simultáneo a las distintas partes que intervienen en un juicio, micrófonos con inhibidores de ruido y compensador de voz, además de una consola digital.

También se instalará un televisor de 55 pulgadas que permitirá incorporar participantes a través de Zoom o exhibir documentación y otras pruebas durante las audiencias. El nuevo equipamiento incluirá el sistema de grabación de audiencias Inveniet y habilitará la transmisión de audiencias por YouTube.

La implementación se desarrollará en tres etapas. La primera comenzará la próxima semana en Viedma e incluirá la renovación de las salas de las cámaras laborales, la actualización de los espacios de audiencia del fuero Penal y la migración y adecuación de las cámaras Gesell.

En esta misma instancia también se construirá una nueva cámara Gesell en General Roca. La segunda etapa abarcará tres salas del fuero de Familia de Viedma.

Finalmente, la tercera contempla el equipamiento del auditorio de la capital provincial, que tendrá una pantalla LED de 3,20 por 1,92 metros y cámaras que podrán manejarse mediante un joystick.

Para garantizar el funcionamiento del sistema, cada cámara laboral designará a uno o más integrantes de sus equipos para operar los dispositivos.

La capacitación estará a cargo de trabajadores de las Oficinas Judiciales penales de cada circunscripción, que ya cuentan con experiencia en la grabación de audiencias orales.

La renovación tecnológica continuará durante el próximo año con la incorporación de equipamiento en las restantes salas de los fueros de Familia y Civil de toda la provincia. Además, el futuro Complejo Judicial de Cipolletti contará con una infraestructura similar a la prevista para el auditorio de Viedma.

El juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Apcarian, destacó la renovación de los equipos de grabación de las cámaras laborales como uno de los avances recientes del Poder Judicial, junto con la implementación de audiencias por videoconferencia y la digitalización de procedimientos.

En ese contexto, sostuvo que el organismo se encuentra entre los tres poderes judiciales más avanzados del país en materia de modernización tecnológica.