La Corte Suprema de Justicia de Tucumán y 45 unidades jurisdiccionales y no jurisdiccionales de la provincia recibieron la certificación de la Norma ISO 9001:2015, otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). El 2026 fue el segundo año de implementación en el Poder Judicial de Tucumán del Sistema de Gestión de la Calidad Integrado, desarrollado en el marco del Plan Estratégico Institucional. La certificación alcanzada en 2026 refleja la consolidación y ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad Integrado, así como el compromiso de las unidades que lo conforman con la satisfacción de los usuarios y la mejora continua de sus procesos de trabajo. El proceso de preparación y acompañamiento de las unidades involucradas, que comprende capacitaciones, planificación de actividades y auditorías internas se encuentra a cargo de la Oficina de Gestión Judicial.