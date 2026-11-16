La Legislatura del Chubut aprobó con 20 votos a favor y 2 en contra la ley que crea la Cámara de Apelaciones en lo Laboral.

El proyecto, impulsado por el Superior Tribunal de Justicia, contó con el aval previo de jueces de las Cámaras de Apelaciones de toda la provincia y busca unificar criterios, brindar mayor previsibilidad y celeridad en la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores.

La iniciativa fue acompañada por los bloques Despierta Chubut, Chubut Unido y Arriba Chubut. Los diputados Andrea Toro y Juan Aquino votaron en contra.

La ley crea la Cámara de Apelaciones en lo Laboral con competencia para entender como tribunal de alzada de los Juzgados Laborales de la provincia y establece cuatro cargos de Juez de Cámara.

En los días previos al debate, magistrados de las circunscripciones de Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel expusieron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone.

Entre los participantes estuvieron María Marta Nieto, Ricardo Rubén Enrique Hayes, Manuel Horacio Pis Diez, Verónica Daniela Robert, Florencia Cordón Ferrando, Guillermo Walter, Sergio Rubén Lucero, Natalia Isabel Spoturno, Diego Eduardo Ferreyra, Marcelo Fernando Peral, Günther Enrique Flass, Guillermo Hansen y Heraldo Enrique Fiordelisi.

Guillermo Walter, juez de la Cámara de Apelaciones de Trelew, señaló que el proyecto “está alineado con una serie de reformas que se están dirigiendo desde el Superior Tribunal” y que la Cámara Laboral “tiene que ver con la especialidad del fuero”.

Agregó que busca que “los jueces laborales estén abocados íntegramente a esa materia” y facilita la carrera judicial. Destacó como particularidad “el establecimiento de las sentencias plenarias”.

María Marta Nieto, de la Cámara de Comodoro Rivadavia, indicó que “los beneficios que trae la especialización en una materia tienen más que nada que ver con la seguridad jurídica” y que “sus sentencias tienden a unificar criterios y a establecer pautas y criterios, lo cual disminuye la litigiosidad”.

Günther Enrique Flass, de Esquel, afirmó que “hay dos cosas muy buenas que tiene el proyecto. Una es la especialización” y “el otro punto novedoso son los fallos plenarios”.

Guillermo Hansen, de Puerto Madryn, sostuvo que “viene a traer la especificación del fuero” y “un tema de unificación de criterios que en realidad lo que nosotros vemos es que va a favorecer tanto a los empleadores como al empleado”.

La ley crea la Cámara de Apelaciones en lo Laboral con competencia para entender como tribunal de alzada de los Juzgados Laborales de la provincia y establece cuatro cargos de Juez de Cámara.

Se integra por cuatro salas con asiento en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson (con competencia en Rawson y Trelew) y una sala complementaria para Sarmiento, Esquel y Lago Puelo, que podrá intervenir según el volumen de causas.

Actúa en salas de dos jueces y puede reunirse en pleno para unificar jurisprudencia. También reorganiza las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Durante el tratamiento se incorporó una modificación propuesta por Juan Pais, que amplía de cinco a diez días el plazo para interponer el recurso de inaplicabilidad de la ley. Una moción para devolver el proyecto a comisión, fundada en objeciones de colegios de abogados de Esquel y Puerto Madryn, no prosperó.