El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 77, a cargo del juez Mariano Candal, hizo lugar a la demanda promovida por una repartidora contra Delivery Hero Logistics S.A. y Delivery Hero E-Commerce S.A. -las sociedades vinculadas a la aplicación Pedidos Ya-, al comprobarse que existió una clásica relación de dependencia encubierta bajo la figura de una locación de servicios y la exigencia de facturar como monotributista.

El magistrado subrayó que, más allá de la modernidad tecnológica de las herramientas, la esencia del vínculo se mantuvo inalterada: “Un análisis profundo de los nuevos vínculos deja entrever la existencia de aquello que caracteriza (y define) a una relación laboral: el trabajo personal dirigido por cuenta ajena”.

Asimismo, al desestimar el argumento empresario sobre el uso de vehículo propio, el juez ironizó con una clásica referencia cinematográfica: “El vehículo utilizado por la actora no es un indicio de su autonomía económica ni la coloca en un pie de igualdad con las empresas codemandadas. Sólo fue una herramienta indispensable para conseguir el trabajo, asimilable a la bicicleta de Antonio Ricci en el legendario filme ‘Ladrón de bicicletas’ (1948)”.

Para el juez Mariano Candal, la automatización informática no desvirtúa la subordinación jurídica: “El control de la prestación mediante GPS y a través de la APP, así como la obtención de mejoras por superar objetivos prefijados no es diferente en lo esencial a la supervisión, personal y presencial, de la clásica fábrica fordista”.

En el expediente quedó acreditado que la actora ingresó a trabajar en enero de 2023, cumpliendo turnos fijos asignados mediante una aplicación, utilizando indumentaria con la marca de la empresa y sujeta a penalizaciones por ausencias.

Para el juez Mariano Candal, la automatización informática no desvirtúa la subordinación jurídica: “El control de la prestación mediante GPS y a través de la APP, así como la obtención de mejoras por superar objetivos prefijados no es diferente en lo esencial a la supervisión, personal y presencial, de la clásica fábrica fordista”.

Por último, la sentencia remarcó que las empresas proveedoras del servicio organizan y dirigen, en forma automatizada, la prestación del repartidor en su único provecho, fijando unilateralmente las contraprestaciones y los criterios de exclusividad y penalización por medio de un "manual de instrucciones" digital.