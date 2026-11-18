La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche rechazó la demanda de un repartidor de encomiendas que reclamaba el reconocimiento de una relación laboral no registrada con Correo Andreani y Andreani Logística.

El hombre había utilizado durante tres años una Fiat Fiorino de su propiedad ploteada con el logo de la empresa y demandó el pago de $13.379.600, más intereses y costas, por tareas realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2024.

El actor sostuvo que formaba parte del circuito de distribución de las empresas y que nunca fue registrado como empleado. Argumentó que el ploteo del vehículo y las características de las tareas demostraban su integración a la organización empresarial.

Respecto del ploteo del auto, el fallo distinguió entre el uso de la imagen de una empresa y la existencia de un vínculo laboral. La identificación comercial del vehículo no resultó suficiente para acreditar la relación de dependencia y debía analizarse junto con las demás condiciones de prestación del servicio, entre ellas la propiedad del vehículo, los gastos que asumía el repartidor y la modalidad de pago.

También cuestionó que debiera emitir facturas como monotributista por los servicios prestados.

Las empresas negaron la existencia de un contrato de trabajo. Afirmaron que el repartidor era un transportista autónomo que había establecido una relación comercial para distribuir mercadería.

Destacaron que aportaba su propio vehículo, afrontaba los gastos de mantenimiento y funcionamiento, y percibía pagos variables de acuerdo con los servicios realizados.

Al examinar las pruebas, el voto mayoritario consideró que no se había demostrado la subordinación jurídica necesaria para reconocer un contrato de trabajo. Resultó relevante que el repartidor aportara su propia camioneta y asumiera los gastos vinculados con su utilización, mantenimiento y funcionamiento, condiciones consideradas compatibles con la prestación de un servicio de transporte por cuenta propia.

La modalidad de pago también tuvo importancia: el repartidor no percibía una remuneración mensual fija, sino importes variables relacionados con los servicios efectuados.

El tribunal valoró esa circunstancia junto con la ausencia de pruebas sobre un horario de trabajo impuesto por las empresas y sobre un régimen de órdenes y controles característico de una relación de dependencia.

Respecto del ploteo del auto, el fallo distinguió entre el uso de la imagen de una empresa y la existencia de un vínculo laboral. La identificación comercial del vehículo no resultó suficiente para acreditar la relación de dependencia y debía analizarse junto con las demás condiciones de prestación del servicio, entre ellas la propiedad del vehículo, los gastos que asumía el repartidor y la modalidad de pago.

La participación del repartidor en una actividad habitual de las empresas tampoco resultó decisiva. Según el criterio que prevaleció, una firma puede contratar servicios externos para desarrollar parte de su actividad comercial.

El análisis no se limitó a la inscripción como monotributista ni a las facturas emitidas: la Cámara examinó las condiciones concretas de la prestación y concluyó que no se había demostrado que el vínculo comercial encubriera un contrato de trabajo.