El Consejo de la Magistratura de la provincia de San Luis llamó a concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de juez del Juzgado Civil, Comercial, Ambiental y Laboral 2 de la Tercera Circunscripción Judicial. El periodo de inscripción para todos los cargos será desde el 14 de diciembre al 18 de diciembre, inclusive. Según informaron, los postulantes que deberán observar el procedimiento de inscripción online y los requisitos se encuentran disponibles en la página del Poder Judicial provincial.