El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió excluir durante dos años a una abogada rumana de representar o asistir a litigantes ante el tribunal.

La medida se adoptó luego de que el órgano que tramitaba la demanda —en la que la letrada intervenía como una de las dos representantes— advirtiera numerosos errores sobre la jurisprudencia del tribunal en las observaciones presentadas .

Entre las irregularidades detectadas figuraron la "citación de casos inexistentes ('alucinados')" , la mención de párrafos ficticios dentro de sentencias y decisiones reales del tribunal y la invocación de jurisprudencia existente que resultaba irrelevante para los planteos formulados o que directamente contradecía los argumentos que buscaba respaldar .

Frente a lo ocurrido, la profesional admitió haber empleado herramientas de inteligencia artificial para redactar las observaciones y calificó los fallos como "inexactitudes" y "errores de citación" . Para la Sala, sin embargo, los escritos evidenciaron "un patrón de numerosos errores sustantivos y repetidos en lugar de errores aislados de citación" , por lo que concluyó que la conducta incumplió los deberes éticos y profesionales exigidos por el tribunal y previstos también en el derecho interno .

En el trámite previsto por el artículo 44D del Reglamento, la Sala evaluó las observaciones presentadas por la abogada, el Gobierno rumano y el Colegio Nacional de Abogados de Rumania.

Para la Sala, sobre ciertas referencias no se realizó control alguno, algo que quedó en evidencia porque muchos errores eran reiterados y habrían sido fáciles de detectar con una consulta.

Al analizar el desempeño profesional, la Sala señaló que, de acuerdo con la Ley de la Abogacía (Ley 51/1995), las normas que regulan la profesión y la propia jurisprudencia del tribunal, los abogados tienen el deber de actuar como profesionales razonablemente competentes y mostrar un alto nivel de prudencia ante el tribunal . Eso implicaba verificar de manera independiente y cuidadosa todas las referencias jurisprudenciales y argumentos generados por herramientas de inteligencia artificial frente a fuentes fidedignas, como la base de datos HUDOC, antes de presentarlos, según se desprende del texto .

Para la Sala, sobre ciertas referencias no se realizó control alguno, algo que quedó en evidencia porque muchos errores eran reiterados y habrían sido fáciles de detectar con una consulta.

Asimismo, el órgano concluyó que la actuación perjudicó la administración de justicia, dado que obligó al tribunal a dedicar un tiempo considerable a verificar las observaciones, iniciar el procedimiento del artículo 44D y mantener un extenso intercambio con otros actores, tareas calificadas como "incompatibles con las verdaderas funciones del Tribunal en virtud del Convenio".