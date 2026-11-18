Una abuela materna de General Roca, Río Negro, acudió a la Justicia para garantizar la manutención de su nieta, con quien convive y de cuyo cuidado se ocupa.

Tras iniciar una demanda contra los dos progenitores, el fuero de Familia estableció una cuota alimentaria provisoria a cargo de ambos, mientras continúa el proceso judicial.

La jueza estableció un piso mínimo equivalente al 70% del Salario Mínimo, Vital y Móvil para cada progenitor. De esta manera, la obligación alimentaria alcanza a ambos, independientemente de las diferencias entre sus situaciones laborales.

La mujer explicó que necesita contar con recursos económicos para afrontar los gastos cotidianos de la niña. También inició otro expediente para solicitar formalmente su guarda, en el marco de la situación familiar que atraviesan.

En la presentación detalló que la madre trabaja en otra provincia y percibe un salario mensual, mientras que el padre realiza trabajos ocasionales.

La jueza de Familia hizo lugar parcialmente al planteo y dispuso que cada uno de los padres aporte el 20% de sus ingresos totales, una vez descontadas las retenciones obligatorias establecidas por ley.

La juenza estableció un piso mínimo equivalente al 70% del Salario Mínimo, Vital y Móvil para cada progenitor. De esta manera, la obligación alimentaria alcanza a ambos, independientemente de las diferencias entre sus situaciones laborales.

La resolución no fijó el monto que había solicitado originalmente la abuela, quien había pedido un mínimo de dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La magistrada estableció, en cambio, los porcentajes y pisos mencionados. Para tomar la decisión, consideró que los alimentos provisorios tienen carácter urgente y que la niña tiene derecho a recibir asistencia económica de sus padres.

La cuota provisoria rige mientras avanza el proceso principal de alimentos y el pedido de guarda. La abuela, que se ocupa del cuidado cotidiano de la niña, buscó asegurar recursos para cubrir necesidades básicas ante la situación laboral de ambos progenitores.

"Como aún no se ha reunido la totalidad de los elementos provisionales, deberá fundarse en lo que prima facie surja de lo aportado por la actora, pero con el propósito de atender a las necesidades imprescindibles de los beneficiarios, hasta tanto quede definitivamente dilucidado el monto que deba alcanzar la cuota, lo que recién se establecerá en la sentencia", concluyó.