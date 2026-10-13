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Contencioso Administrativo

La IA te sentencia

En Río Negro, casi el 80% de las sentencias del fuero Contencioso Administrativo del primer semestre se dictó con asistencia de la Inteligencia Artificial. Para qué trámites se aplica la herramienta.

(IA Meta)

El fuero Contencioso Administrativo de Río Negro dictó 3.461 sentencias con asistencia de inteligencia artificial en el primer semestre de 2026. Representan el 79,14% de las 4.373 resoluciones emitidas en ese período. Las otras 912 se firmaron sin esa herramienta.

La cifra surge del Informe Estadístico del Primer Semestre de 2026 y marca un salto de 23,51 puntos respecto del mismo tramo de 2025, cuando la asistencia alcanzaba al 55,63% de las resoluciones.

El cambio que más se nota es el de los tiempos. Antes de la herramienta, cada expediente de ejecución fiscal requería cerca de una hora de procesamiento manual. Con la asistencia, ese tramo baja a unos tres minutos.

El sistema lo desarrolló la Dirección General de Sistemas del Poder Judicial de Río Negro y empezó a usarse el 24 de agosto de 2023.

La herramienta no reemplaza al juez, sino que automatiza controles que antes se hacían a mano, como verificar los datos de la persona demandada y el monto reclamado, comprueba que no haya procesos sucesorios ni de quiebra y deja la sentencia preparada para la firma.

El uso arrancó con las demandas de la Agencia de Recaudación Tributaria y se fue extendiendo a municipios. Hoy lo aplican Viedma, Allen, Bariloche, Cinco Saltos, Cipolletti, El Bolsón, Roca, San Antonio Oeste y Villa Regina.

También se usa en multas de tránsito, infracciones por ruidos molestos y cuestiones ambientales.

El grueso del trabajo del fuero son ejecuciones fiscales. En el semestre ingresaron 3.975 expedientes, un 220% más que en el mismo período del año anterior. De las acciones, 3.711 fueron ejecuciones fiscales: el 93,1%.

En el desglose de resoluciones figuran 3.791 sentencias monitorias, 488 interlocutorias, 87 sentencias definitivas y 7 homologaciones.

El cambio que más se nota es el de los tiempos. Antes de la herramienta, cada expediente de ejecución fiscal requería cerca de una hora de procesamiento manual. Con la asistencia, ese tramo baja a unos tres minutos.

El plazo promedio del trámite completo pasó de 6,5 días a menos de tres días hábiles.

El crecimiento del porcentaje no se explica solo por más causas. También creció la proporción de resoluciones en las que el sistema interviene: de poco más de la mitad en el primer semestre de 2025 a casi ocho de cada diez un año después. 

Aparecen en esta nota:
IA inteligencia artificial sentencias Río Negro Contencioso Administrativo
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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