La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe inauguró el nuevo complejo edilicio destinado al Centro de Pericias Judiciales y a la Defensoría General Zonal Nº 4. Esta obra de infraestructura, cuya ejecución comenzó a principios del año 2023 con un presupuesto oficial de más de $1400 millones fortalece la respuesta operativa del Poder Judicial provincial ante las exigencias científicas de los distintos procesos y de atención ciudadana. La propuesta arquitectónica se concibió como un conjunto integrado de dos dependencias con funcionamiento, ingresos y circulaciones independientes para asegurar la privacidad y seguridad del personal médico y judicial. El edificio principal se sitúa en el sector central del terreno con retranqueos perimetrales y un desarrollo parcialmente subterráneo por debajo de la cota de vereda para moderar su altura y adaptarse armónicamente a la escala urbana circundante.