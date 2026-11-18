La Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar al recurso extraordinario de una mujer que reclamó por los reiterados desperfectos de una Fiat Toro adquirida mediante un plan de ahorro y revocó la sentencia que había rechazado la sustitución del vehículo.

El caso se inició con la demanda de una mujer contra Denver SA, FCA Automobiles Argentina SA y FCA SA de Ahorro para Fines Determinados. La camioneta, entregada en noviembre de 2017, registró problemas de motor, falta de potencia, consumo de aceite y alertas de avería, con reiteradas visitas al taller oficial.

En primera instancia se había ordenado la sustitución del rodado por uno 0 km de la misma marca y modelo, o por el modelo que lo hubiera reemplazado, o el pago de su equivalente. La Cámara mendocina, sin embargo, revocó esa parte de la condena y mantuvo únicamente la indemnización por privación de uso.

En este escenario, la Suprema Corte entendió que la Alzada había omitido valorar el historial de reparaciones y otros elementos probatorios. Según el expediente, la unidad ingresó 16 veces al taller entre su entrega y noviembre de 2021, de las cuales siete fueron por desperfectos distintos de los services regulares.

“Las fallas presentadas no se debieron a una falta de mantenimiento de la parte actora o al mal uso del vehículo”, sostuvo la sentencia.

La sentencia concluyó que la dificultad para completar las regeneraciones del filtro no podía atribuirse sin más a la usuaria. En las órdenes de reparación no surgía que ella hubiera interrumpido los procesos, sino que estos no se completaban exitosamente.

Los problemas comenzaron a registrarse a los 30.000 kilómetros, con el indicador de avería del motor encendido y falta de fuerza. Luego se repitieron alertas, consumo de aceite, inconvenientes de presión y temperatura, y reparaciones de sensores y componentes.

Para el Tribunal, las constancias daban cuenta de que los desperfectos se mantuvieron durante años. “Las demandadas no han acreditado, con la prueba arrimada a la causa, que estos desperfectos" hayan "obtenido una solución definitiva mientras que la actora concurría al taller oficial”, afirmó.

También destacó que la automotriz había lanzado una campaña de revisión vinculada al sistema de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF), por posibles alteraciones en el nivel de aceite y riesgos asociados al aumento de revoluciones del motor.

La sentencia concluyó que la dificultad para completar las regeneraciones del filtro no podía atribuirse sin más a la usuaria. En las órdenes de reparación no surgía que ella hubiera interrumpido los procesos, sino que estos no se completaban exitosamente.