El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró inadmisible el planteo de nulidad formulado por los actores en una causa por daños y perjuicios, al considerar que no correspondía darles intervención en el trámite de una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado.

La controversia se originó cuando, el 13 de mayo de 2026, el Tribunal porteño otorgó, por mayoría, efecto suspensivo a la queja interpuesta por Caja de Seguros S.A. Frente a esa decisión, los actores plantearon la nulidad, al sostener que no se les había corrido traslado del pedido de la aseguradora.

Afirmaron, entre otras cuestiones, que se los privó "de ser oídos y de ejercer su derecho a controvertir los argumentos de la contraria, en violación al principio de bilateralidad. Asimismo, denunciaron prejuzgamiento, solicitaron el apartamiento de los jueces del Tribunal y requirieron que se sorteen nuevos jueces para intervenir en la causa.

Sin embargo, los magistrados rechazaron el planteo al recordar que el trámite de la queja es, en principio, unilateral y que la intervención de la parte recurrida solo se admite en situaciones excepcionales.

En ese sentido, el TSJ porteño concluyó que “toda vez que el trámite de la queja es unilateral, el planteo resulta inadmisible”.

“En el trámite de la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -en principio- no es admisible la intervención de la parte recurrida y solo es llamada en casos excepcionales, lo cual no ha ocurrido en el caso”, sostuvo el Tribunal, con cita del artículo 33 de la ley 402 y jurisprudencia de la Corte Suprema.

En ese sentido, el TSJ porteño concluyó que “toda vez que el trámite de la queja es unilateral, el planteo resulta inadmisible”.