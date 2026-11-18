La Cámara de Senadores de San Luis convirtió en ley el proyecto de Adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi que modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para adaptar los procedimientos judiciales a la Ley Nacional 27.801, que redujo la edad de imputabilidad penal a los 14 años. Durante el tratamiento en el recinto, el senador Martín Olivero explicó que la iniciativa fue analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y destacó que el proyecto “busca consolidar un proceso especializado y socioeducativo que garantice los derechos constitucionales y convencionales de los adolescentes”.