El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Andrea Érica García Vior, a partir del 1° de febrero de 2027, al cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II. Por su parte, Aldo Mario Alurralde también presentó su dimisión, a partir del 1° de diciembre, al cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe. Estas decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.