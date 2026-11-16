La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso, mediante la Resolución SC 3.509/26, modificar el régimen de presentación de los Planes de Gestión de los órganos jurisdiccionales de la Administración de Justicia.

La medida, que adecua lo establecido por la Resolución SC 495/24, tiene por objetivo fortalecer las herramientas de administración judicial y contribuir a la mejora continua del servicio de justicia.

Esta adecuación de los períodos permitirá que cada órgano jurisdiccional evalúe el cumplimiento de los indicadores correspondientes al semestre inmediato anterior al momento de completar los valores esperados de respuesta para el período siguiente.

En detalle, se estableció que los planes deberán presentarse anualmente durante los meses de febrero y julio, con los indicadores propuestos para el semestre siguiente.

Esta adecuación de los períodos permitirá que cada órgano jurisdiccional evalúe el cumplimiento de los indicadores correspondientes al semestre inmediato anterior al momento de completar los valores esperados de respuesta para el período siguiente.

Asimismo, la resolución autorizó a la Secretaría de Planificación (SPL) a incorporar indicadores que contemplen la medición de tiempos en la dimensión “Respuesta del Órgano”, atendiendo a las particularidades de cada fuero, tipo de proceso e instancia jurisdiccional.

Esta facultad se otorga sin perjuicio de los indicadores ya previstos en el Anexo de la Resolución SC 495/24.

Finalmente, se encomendó a la SPL el seguimiento, control y soporte necesarios para la implementación de las adecuaciones dispuestas. La información fue difundida por la Subsecretaría de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia.

Los Planes de Gestión constituyen una herramienta de planificación y seguimiento dentro de la administración judicial bonaerense. Con la nueva periodicidad semestral, los órganos jurisdiccionales contarán con un esquema que les permite revisar los resultados del período inmediato anterior antes de fijar las metas del siguiente, en lugar de trabajar con plazos más distanciados.

La incorporación de indicadores de tiempos de respuesta busca sumar una variable adicional de medición, adaptada a las características propias de cada fuero y tipo de proceso.

De esta manera, la Secretaría de Planificación podrá ampliar el set de indicadores sin modificar los ya existentes, y tendrá a su cargo el acompañamiento técnico para la puesta en marcha del nuevo esquema.