Crece la conciliación laboral

La conciliación laboral en Río Negro registró 844 nuevos legajos durante el primer semestre de 2026, un 4% más que en el mismo período de 2025.

El incremento interrumpió una tendencia de cuatro años consecutivos de disminución de ingresos y estuvo acompañado por 238 acuerdos alcanzados entre las partes que participaron de estos procedimientos.

Los datos surgen del informe estadístico del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia y corresponden a los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc), donde se tramita la conciliación prejudicial obligatoria.

En paralelo, el fuero laboral provincial también mostró un leve aumento en la cantidad de demandas judiciales. Entre enero y junio de 2026 ingresaron 1.866 nuevos expedientes laborales, un 3,1% más que los 1.810 del mismo período de 2025.

El aumento de ingresos (de 812 casos en el primer semestre de 2025 a 844 en 2026) cortó la baja que se venía registrando desde el pico de 1.152 legajos alcanzado en 2021.

El crecimiento se reflejó con más fuerza en la resolución de los trámites. Durante los primeros seis meses de 2026 se cerraron 709 expedientes, frente a los 451 finalizados en igual período del año anterior.

Dentro de ese universo, 531 casos llegaron a una instancia efectiva de negociación y, de ellos, 238 concluyeron con acuerdo.

La cifra de acuerdos representa un incremento del 62% respecto de los 147 registrados en el primer semestre de 2025 y constituye el mayor número para un primer semestre desde 2019, según la serie estadística oficial.

En paralelo, el fuero laboral provincial también mostró un leve aumento en la cantidad de demandas judiciales. Entre enero y junio de 2026 ingresaron 1.866 nuevos expedientes laborales, un 3,1% más que los 1.810 del mismo período de 2025.

Bariloche concentró la mayor parte de esos ingresos, con 635 causas, seguida por General Roca con 571.

El informe también consignó que 8.935 expedientes laborales tuvieron al menos un movimiento procesal durante el semestre, una cifra ligeramente inferior a la de 2025.

Las sentencias definitivas, homologaciones y monitorias registraron una leve baja, mientras que las audiencias de conciliación y de vista de causa se mantuvieron dentro de la dinámica habitual del fuero.

La recuperación de la conciliación prejudicial después de cuatro años de descenso se da en un contexto en el que Río Negro combina un incremento moderado de la conflictividad laboral judicializada con una mayor efectividad de los mecanismos autocompositivos.