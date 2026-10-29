Agua que no has de beber, te indemniza

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por Gabriela Alejandra Vázquez y Enrique Catani, revocó una sentencia que había rechazado una demanda por reparación integral y condenó a una firma a pagar $336 millones a un trabajador que ingirió soda cáustica mientras se encontraba trabajando en una cocina.

El trabajador había ingresado a trabajar para XIMELU SA el 5 de noviembre de 2021 como ayudante de cocina. Dos días después, mientras trabajaba en el local gastronómico “Orgullo”, ubicado en Av. Pedro Goyena 1382, se dirigió a una heladera para tomar agua.

Según relató, tomó de una botella y sintió “un fuego que le quemó el interior de su cuerpo”. Luego intentó beber agua de la canilla, lo que, según explicó, agravó la sensación. Posteriormente se determinó que el líquido que había ingerido no era agua potable sino soda cáustica.

El trabajador fue trasladado primero al Hospital del Quemado y luego al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, hasta que finalmente llegó al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde le realizaron una endoscopia de urgencia. Allí se constató la gravedad de las lesiones y fue ingresado a terapia intensiva.

Luego recibió tratamiento en el Centro Médico Fitz Roy, donde le practicaron una traqueotomía y debió atravesar varias intervenciones quirúrgicas. En una de ellas le extirparon el esófago.

La Comisión Médica interviniente determinó una incapacidad psicofísica del 98,06%, por “Necresosis (por caústicos) con reemplazo quirúrgico de esófago + Estrechez laríngea con disfonía + Incapacidad respiratoria estadio II + Desarrollo Vivencial Anormal Neurótico Grado I-II”.

En primera instancia se había rechazado la demanda basada en el derecho común porque no se había acreditado la mecánica del accidente ni, en consecuencia, el nexo causal. Sin embargo, se había admitido el reclamo subsidiario fundado en la Ley de Riesgos del Trabajo y se había condenado a EXPERTA ART S.A. a pagar $48.503.057,60.

En este marco, la Sala I modificó esa decisión. La jueza Gabriela Alejandra Vázquez sostuvo que el accidente había sido reconocido por la aseguradora, que recibió la denuncia del empleador y otorgó prestaciones médicas durante dos años. Por eso, consideró que “la ocurrencia del accidente fue admitida por la empleadora y fue aceptada por la aseguradora”.

Para la magistrada laboral, no resultaba necesario contar con un testigo que hubiera observado directamente el momento en que el hombre ingirió la sustancia. En ese sentido, señaló que “aun cuando no se haya demostrado concretamente la precisa mecánica del accidente denunciado en la demanda”, alcanzaba con que el trabajador demostrara el daño y el contacto con la cosa riesgosa para que correspondiera a la demandada acreditar una causa de eximición.

La sustancia en cuestión era soda cáustica, utilizada para destapar cañerías y realizar tareas de limpieza. Según surge de la sentencia, se encontraba en el sector de cocina donde trabajaba la víctima. Destacó además que la soda cáustica líquida tiene “coloración transparente idéntica a la del agua potable” y consideró probado que su ingesta accidental provocó el grave daño sufrido por el trabajador.

Los testimonios también fueron relevantes, pues el encargado del local declaró haber visto al trabajador salir de la cocina “asustado y como que había pasado algo” y pedir dinero para trasladarse a un hospital. A su vez, la entonces pareja del trabajador relató que él le dijo que “no podía tragar y que le costaba respirar” y que, después de tomar de la botella, había sentido “una fuerte quemazón”.

Las historias clínicas del Instituto del Quemado, el Hospital Fiorito y el Centro Médico Integral Fitzroy, según la sentencia, consignaron una descripción coincidente del episodio y constataron la ingesta accidental de soda cáustica.

Por otra parte, la Cámara descartó extender la responsabilidad civil a EXPERTA ART S.A. porque el reclamo formulado contra la aseguradora había sido genérico. Según la sentencia, no se habían identificado concretamente los incumplimientos que podrían haber evitado o atenuado el resultado.

El perito en seguridad e higiene informó, además, que la ART había realizado distintas visitas al establecimiento y efectuado relevamientos de riesgos, controles y recomendaciones. En los formularios se había consignado que “no hay presencia de contaminantes químicos” en el lugar que generaran riesgo.

La Sala también tuvo en cuenta que el demandante llevaba solamente tres días trabajando al momento del accidente y que la soda cáustica era utilizada por el personal de limpieza, para tareas de “limpieza pesada profunda e industrial”, y no en la manipulación cotidiana de alimentos.