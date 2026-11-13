La Justicia bonaerense no sabe cuánto duran sus juicios. Puede empezar a saberlo

Por: Alex

Bäcker

Por: Alex

Bäcker

¿Cuánto dura un juicio civil en la Provincia de Buenos Aires? Hoy nadie puede responderlo con un número oficial. Consultada por escrito, el Área de Estadísticas de la Suprema Corte respondió en octubre que todavía no calcula tiempos de duración de los procesos. Publica, eso sí, series por fuero desde 2017: ingresos, resoluciones, sentencias. Sabemos cuánto trabajo hay, pero no cuánto espera la gente.



La buena noticia vino de la Secretaría de Planificación: la Corte está parametrizando formalmente los tipos de proceso por fuero y por tipo de órgano, con sus hitos, etapas y formas de terminación. Cuando ese registro se estandarice, habrá indicadores de tiempos homologados, como los que ya genera el programa de oralidad civil, que hoy no se publican en la web del tribunal. No hay todavía una fecha estimada.



Ese es el momento para decidir algo simple: que los indicadores sean públicos, por organismo y en datos abiertos. Un pedido ciudadano en ese sentido ya tramita ante la Presidencia de la Corte (Expediente 3000-49312-2026).



Por qué importa medir. La Provincia ya lo comprobó. Con Justicia 2020, 74 juzgados civiles y comerciales que adoptaron la oralidad bajaron los procesos de conocimiento de 1.338 a 609 días, con 42 % de conciliaciones. En el plano nacional, la oralidad civil llevó la duración promedio a 16 meses y el 68 % de las causas terminó en menos de dos años. Esas mejoras se conocieron porque alguien midió.

Un juzgado lento con la mitad de su dotación no es lo mismo que uno lento con la planta completa.





Qué publicar



Bastan cuatro indicadores, los que usa la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ):

1. Duración mediana desde el inicio hasta la sentencia, por organismo y tipo de proceso.

2. Causas con más de dos años de trámite.

3. Tasa de resolución (causas terminadas sobre ingresadas).

4. Porcentaje de audiencias realizadas en la fecha fijada.

No es un ranking para castigar jueces. Es información para asignar recursos: el Consejo de la Magistratura, la Corte y la Legislatura sabrían dónde faltan cargos, dónde conviene un juzgado nuevo y dónde funciona una práctica que se puede copiar.





Siempre con contexto: carga, personal y vacantes de cada organismo. Un juzgado lento con la mitad de su dotación no es lo mismo que uno lento con la planta completa.



Qué no es

No es un ranking para castigar jueces. Es información para asignar recursos: el Consejo de la Magistratura, la Corte y la Legislatura sabrían dónde faltan cargos, dónde conviene un juzgado nuevo y dónde funciona una práctica que se puede copiar. Hoy la Corte pide crear más de 60 organismos y 40 cargos de magistrados suplentes, y su presidente advierte que, con 3 de sus 7 miembros, el tribunal está «abajo del mínimo para sesionar». Con tiempos medidos, esos pedidos tendrían un respaldo difícil de discutir.



Lo mismo vale para las designaciones. El Poder Ejecutivo provincial tiene 282 ternas a la espera de pliego, y el último tratamiento de pliegos judiciales en el Senado fue el 25 de junio. Publicar cuánto pasa entre la vacante, la terna, el pliego y el acuerdo haría visible dónde se traba cada nombramiento.



Cómo hacerlo, en tres pasos:



- La Presidencia de la Corte fija y publica una fecha estimada para el primer tablero, empezando por el fuero civil y comercial.



- Mientras tanto, se publican los indicadores ya existentes del programa de oralidad civil.



- La Legislatura incorpora al Código Procesal bonaerense el deber de publicar esos indicadores cada mes, para que no dependan de una gestión.



La Provincia no necesita una gran reforma para empezar a acelerar su justicia. Necesita saber dónde se demora. Ese dato está a punto de existir; falta decidir que sea público.