02 de Noviembre de 2026
Edición 7560 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/11/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
02 de November de 2026
Edición 7560
Próxima Actualización: 03/11/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Superior Tribunal Provincial / Tecnología

Virtualidad vigente

La Corte bonaerense ratificó la vigencia plena de las audiencias virtuales en varios fueros. La medida rige para los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de Paz.

(IA)

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires recordó la plena operatividad y vigencia de las pautas establecidas para la celebración de audiencias remotas en los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de Paz.

La medida exhortó a los magistrados a su estricta observancia con el fin de asegurar una gestión eficiente y un uso racional de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial.

El pronunciamiento reafirmó así lo previsto en la Resolución SC 129/22. Según esa normativa, la comparecencia de testigos, peritos o partes domiciliadas fuera de la jurisdicción donde radica el proceso debe ser coordinada y dirigida en forma virtual por el juez de la causa.

La pauta general que se reiteró es que el propio juez de la causa coordine y dirija la audiencia virtual, sin derivar la diligencia a otro organismo salvo en los supuestos excepcionales expresamente previstos.

De acuerdo con el texto de la Resolución RP 1.503/26el auxilio de otro organismo judicial constituye una vía estrictamente excepcional. Solo resulta aplicable cuando los intervinientes carezcan de medios tecnológicos o existan motivos debidamente justificados para asegurar su conexión y validar su identidad.

La decisión se inscribe en el marco de la gestión digital que la Suprema Corte impulsó en los últimos años.

Las audiencias virtuales, implementadas y consolidadas durante y después de la pandemia, permiten evitar traslados innecesarios, reducir tiempos de espera y optimizar el uso de las instalaciones judiciales.

Al recordar su vigencia plena, la SCBA busca evitar que en la práctica se recurra de manera rutinaria a mecanismos de auxilio interjurisdiccional cuando la tecnología disponible hace posible la celebración remota.

El alcance de la resolución abarca a los cinco fueros de alta litigiosidad: Civil y Comercial, Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de Paz. En todos ellos es frecuente que intervengan testigos, peritos o partes que residen fuera del departamento judicial donde tramita el expediente.

La pauta general que se reiteró es que el propio juez de la causa coordine y dirija la audiencia virtual, sin derivar la diligencia a otro organismo salvo en los supuestos excepcionales expresamente previstos.

La medida no introduce modificaciones normativas nuevas, sino que reitera y precisa el alcance de las disposiciones ya vigentes.

Su objetivo declarado es asegurar que las herramientas digitales se utilicen de manera efectiva y que los recursos del Poder Judicial se empleen de forma racional.

Al mismo tiempo, mantiene abierta la posibilidad de asistencia de otro tribunal cuando la falta de medios tecnológicos o razones justificadas lo hagan necesario para garantizar la conexión y la correcta identificación de los intervinientes.

Documento relacionado:
Resolución RP 1.503/26
Aparecen en esta nota:
audiencia virtual zoom videoconferencia SCBA Corte bonaerense tecnología
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Afiliaciones online
Hasta el anónimo tiene que dar la cara
El escrache virtual se queda sin careta
Embargos digitales
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Misiones estrena nuevos jueces
La Justicia neuquina tiene su presupuesto
La pelea del grupo de WhatsApp salió cara
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS