Registros contra la violencia ampliados

A partir del 19 de octubre de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires incorporará los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil al Registro de Violencia Familiar (RVF) y dispuso la remisión automática de información de causas vinculadas a violencia familiar y de género desde los órganos que utilizan el sistema de gestión Augusta.

La medida busca mejorar el seguimiento de estos casos y la articulación entre los distintos fueros y organismos del Poder Judicial.

La interoperabilidad con el registro de la Procuración General apunta, en la misma línea, a facilitar una visión más completa de las actuaciones vinculadas a cada caso.

Mediante el Acuerdo 4242, la SCBA modificó el reglamento del RVF para incorporar formalmente a esos fueros, establecer la remisión automática de datos desde los sistemas de gestión y adecuar las condiciones de acceso al registro, con resguardo de la seguridad y confidencialidad de la información.

En paralelo, se ordenó que los órganos alcanzados deberán identificar las causas correspondientes mediante el objeto “RVF - Violencia familiar y/o de género en contexto de violencia familiar” en el sistema Augusta, de manera que la información pertinente se remita de forma automática al registro.

Además, a partir del trabajo coordinado en materia de interoperabilidad entre la Suprema Corte y la Procuración General, se implementa la consulta recíproca y unificada entre el RVF del Tribunal y el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género de la Procuración.

La nueva funcionalidad tiene como objetivo optimizar el seguimiento de las actuaciones registradas y contribuir a una intervención judicial más integral y articulada.

La ampliación del registro se enmarca en un esquema de mayor coordinación entre las distintas áreas del Poder Judicial bonaerense en materia de violencia familiar y de género. Al sumar los fueros penal y de responsabilidad penal juvenil, y al automatizar el flujo de información desde el sistema Augusta, el tribunal busca reducir la fragmentación de datos entre las distintas instancias que intervienen en este tipo de causas.

La interoperabilidad con el registro de la Procuración General apunta, en la misma línea, a facilitar una visión más completa de las actuaciones vinculadas a cada caso.

La Corte informó que las modificaciones entran en vigor de manera simultánea el próximo lunes 19 de octubre.

Los órganos jurisdiccionales alcanzados deberán utilizar el objeto específico previsto en el sistema Augusta para que la remisión automática funcione correctamente. El acceso al registro se mantiene sujeto a las condiciones de seguridad y confidencialidad establecidas en la reglamentación.