La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) solicitó la recomposición salarial correspondiente a octubre último y la “recuperación de lo perdido desde diciembre de 2023”. El reclamo contempla un incremento del 10%, remunerativo y bonificable, para todas las categorías del escalafón. “Persiste aún —para los trabajadores de la Justicia Nacional y Federal— la pérdida sufrida durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Se trata de una pérdida salarial significativa que asciende al 25,69%”, señaló el gremio a través de un comunicado.